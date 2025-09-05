Rekord-Investitionen in KI / Investitionsboom mit ungewisser Rendite

Itzehoe (ots) - Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch

Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher

Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer

Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen

Investitionen der Technologie-Konzerne.



Ihr Wettrennen sei historisch, um die für KI benötigte enorme Rechenleistung

bereitzustellen, sagt Wiechmann. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn

noch verdienten die Unternehmen mit KI kein Geld. Erst einmal kein Problem:

"Bilanziell gesehen tauschen die Tech-Konzerne ihre über die letzten Jahre gut

gefüllten Kriegskassen lediglich gegen KI-Rechenzentren ein", erläutert der

Experte. Er vergleicht es mit einem Immobilienkauf, und die Parallele geht

weiter: "Entscheidend ist, was die Investition in den Folgejahren abwirft - und

wie sich ihr Wert entwickelt." Beim Wohnungskauf stehen den Mieteinnahmen die

laufenden Kosten für Verwaltung und Erhalt der Immobilie gegenüber. Bei einem

KI-Rechenzentrum sind es auf der einen Seite die erhofften Umsätze aus der

Vermietung der Rechenkapazität, auf der anderen Seite die Kosten für Betrieb

samt Stromversorgung.





Das große Aber: "Immobilien sind in der Regel wertstabil, langfristig meist

sogar wertsteigernd", sagt der IAC-Experte. Dagegen werde die heute hochmoderne

und teure Technik in KI-Rechenzentren in zehn Jahren veraltet und nur noch einen

Bruchteil wert sein. "Die Rekord-Investitionen der Tech-Konzerne von heute sind

die Rekord-Abschreibungen von morgen", sagt Wiechmann. Ein gutes Geschäft werde

es nur, wenn die künftigen Einnahmen aus den Rechenzentren die Kosten und

Wertverluste ausgleichen und reichen, um Gewinne zu erwirtschaften? Denn eine

Logik habe sich trotz KI nicht verändert: "Rekord-Euphorie führt zu

Rekord-Investitionen führt zu Rekord-Abschreibungen führt zu

Rekord-Gewinnrisiken - und an der Börse in der Folge nicht selten zu

Rekord-Enttäuschungen und damit zu Rekord-Kursverlusten."



