    Rekord-Investitionen in KI / Investitionsboom mit ungewisser Rendite

    Itzehoe (ots) - Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch
    Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher
    Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer
    Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen
    Investitionen der Technologie-Konzerne.

    Ihr Wettrennen sei historisch, um die für KI benötigte enorme Rechenleistung
    bereitzustellen, sagt Wiechmann. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn
    noch verdienten die Unternehmen mit KI kein Geld. Erst einmal kein Problem:
    "Bilanziell gesehen tauschen die Tech-Konzerne ihre über die letzten Jahre gut
    gefüllten Kriegskassen lediglich gegen KI-Rechenzentren ein", erläutert der
    Experte. Er vergleicht es mit einem Immobilienkauf, und die Parallele geht
    weiter: "Entscheidend ist, was die Investition in den Folgejahren abwirft - und
    wie sich ihr Wert entwickelt." Beim Wohnungskauf stehen den Mieteinnahmen die
    laufenden Kosten für Verwaltung und Erhalt der Immobilie gegenüber. Bei einem
    KI-Rechenzentrum sind es auf der einen Seite die erhofften Umsätze aus der
    Vermietung der Rechenkapazität, auf der anderen Seite die Kosten für Betrieb
    samt Stromversorgung.

    Das große Aber: "Immobilien sind in der Regel wertstabil, langfristig meist
    sogar wertsteigernd", sagt der IAC-Experte. Dagegen werde die heute hochmoderne
    und teure Technik in KI-Rechenzentren in zehn Jahren veraltet und nur noch einen
    Bruchteil wert sein. "Die Rekord-Investitionen der Tech-Konzerne von heute sind
    die Rekord-Abschreibungen von morgen", sagt Wiechmann. Ein gutes Geschäft werde
    es nur, wenn die künftigen Einnahmen aus den Rechenzentren die Kosten und
    Wertverluste ausgleichen und reichen, um Gewinne zu erwirtschaften? Denn eine
    Logik habe sich trotz KI nicht verändert: "Rekord-Euphorie führt zu
    Rekord-Investitionen führt zu Rekord-Abschreibungen führt zu
    Rekord-Gewinnrisiken - und an der Börse in der Folge nicht selten zu
    Rekord-Enttäuschungen und damit zu Rekord-Kursverlusten."

