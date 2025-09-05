Rekord-Investitionen in KI / Investitionsboom mit ungewisser Rendite
Itzehoe (ots) - Für ihn ist sie Anwalt, Steuerberater, Reiseführer oder auch
Ernährungscoach. Jörg Wiechmann ist begeisterter Nutzer von Künstlicher
Intelligenz (KI). Doch als Investor ist der Geschäftsführer des Itzehoer
Aktien-Clubs (IAC) skeptisch gegenüber den KI-Aktien. Der Grund: die hohen
Investitionen der Technologie-Konzerne.
Ihr Wettrennen sei historisch, um die für KI benötigte enorme Rechenleistung
bereitzustellen, sagt Wiechmann. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn
noch verdienten die Unternehmen mit KI kein Geld. Erst einmal kein Problem:
"Bilanziell gesehen tauschen die Tech-Konzerne ihre über die letzten Jahre gut
gefüllten Kriegskassen lediglich gegen KI-Rechenzentren ein", erläutert der
Experte. Er vergleicht es mit einem Immobilienkauf, und die Parallele geht
weiter: "Entscheidend ist, was die Investition in den Folgejahren abwirft - und
wie sich ihr Wert entwickelt." Beim Wohnungskauf stehen den Mieteinnahmen die
laufenden Kosten für Verwaltung und Erhalt der Immobilie gegenüber. Bei einem
KI-Rechenzentrum sind es auf der einen Seite die erhofften Umsätze aus der
Vermietung der Rechenkapazität, auf der anderen Seite die Kosten für Betrieb
samt Stromversorgung.
Das große Aber: "Immobilien sind in der Regel wertstabil, langfristig meist
sogar wertsteigernd", sagt der IAC-Experte. Dagegen werde die heute hochmoderne
und teure Technik in KI-Rechenzentren in zehn Jahren veraltet und nur noch einen
Bruchteil wert sein. "Die Rekord-Investitionen der Tech-Konzerne von heute sind
die Rekord-Abschreibungen von morgen", sagt Wiechmann. Ein gutes Geschäft werde
es nur, wenn die künftigen Einnahmen aus den Rechenzentren die Kosten und
Wertverluste ausgleichen und reichen, um Gewinne zu erwirtschaften? Denn eine
Logik habe sich trotz KI nicht verändert: "Rekord-Euphorie führt zu
Rekord-Investitionen führt zu Rekord-Abschreibungen führt zu
Rekord-Gewinnrisiken - und an der Börse in der Folge nicht selten zu
Rekord-Enttäuschungen und damit zu Rekord-Kursverlusten."
