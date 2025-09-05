    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Erinnerungen an 2009

    US-Aktien verlieren dieses Jahr gegen Weltbörsen – Wells Fargo rät zum Ausstieg

    US-Aktien hinken dem Rest der Welt so stark hinterher wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wells Fargo warnt vor weiteren Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien hinter internationalen Märkten stark zurück.
    • Wells Fargo warnt vor weiteren Verlusten und Turbulenzen.
    • Marktspitze könnte Rückgang von 5-10% zur Folge haben.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Erinnerungen an 2009 - US-Aktien verlieren dieses Jahr gegen Weltbörsen – Wells Fargo rät zum Ausstieg
    Foto: Gonzales Photo/Kim Matthai Leland - Avalon

    Paul Christopher, Leiter der globalen Marktstrategie beim Wells Fargo Investment Institute, warnt Anleger vor Turbulenzen an den US-Börsen. In einem Interview mit CNBC verwies er auf die gestiegenen Inflationserwartungen: "Die Fünfjahres-Inflationsswaps sind nun auf den höchsten Stand des Jahres geklettert." Er sieht darin ein Signal, dass Märkte zunehmend bereit seien, Szenarien mit länger niedrigen Zinsen und damit höherem Inflationsdruck einzupreisen.

    Besorgt zeigte sich Christopher zudem über die Zusammensetzung der Federal Reserve und die Spekulationen um eine mögliche Vier-zu-Drei-Mehrheit, die eine lockerere Geldpolitik begünstigen könnte.

    Ein weiteres Risiko sieht der Stratege in der hohen Marktkonzentration: Zehn Aktien vereinen inzwischen rund 40 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich. "Weiche Daten drücken die meisten Aktien vielleicht ein wenig nach unten, aber dann kommt ein guter Gewinnbericht von einem dieser Top 10, und das zieht den Markt nach oben", erklärte er. Dieses Muster führe trotz zwischenzeitlicher Rekordstände zu unruhigen Bedingungen.

    Christopher rechnet mit einer nahenden Marktspitze: "Wir glauben, dass es weiterhin zu Schwankungen kommen könnte, die sich möglicherweise zu einer ausgeprägteren Schwäche entwickeln, vielleicht zu einem Rückgang von 5 bis 7 Prozent oder sogar 10 Prozent." Er rät Anlegern, Positionen vorsichtig zu reduzieren.

    Für die Portfolio-Strategie empfiehlt er, Übergewichtungen im Sektor Informationstechnologie beizubehalten, gleichzeitig aber das Engagement im Bereich Kommunikationsdienstleistungen zu senken. "Recyceln Sie diese Erlöse vielleicht in festverzinsliche Wertpapiere als eine Art Parkplatz, während wir die nächsten Wochen überstehen", sagte Christopher.

    Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen.

     

    Die Warnungen treffen auf ein ohnehin schwaches Jahr für US-Aktien. Der S&P 500 liegt fast 10 Prozent hinter internationalen Märkten und droht 2025 die schwächste Performance gegenüber dem Rest der Welt seit der Finanzkrise 2009 zu verzeichnen. Während Megacaps in den Vorjahren lange Zeit zweistellige Outperformance lieferten, belasten nun ein schwacher US-Dollar, Trumps Zollpolitik und makroökonomische Unsicherheiten die Wall Street.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
