US-Aktien verlieren dieses Jahr gegen Weltbörsen – Wells Fargo rät zum Ausstieg

Besorgt zeigte sich Christopher zudem über die Zusammensetzung der Federal Reserve und die Spekulationen um eine mögliche Vier-zu-Drei-Mehrheit, die eine lockerere Geldpolitik begünstigen könnte.

Paul Christopher, Leiter der globalen Marktstrategie beim Wells Fargo Investment Institute, warnt Anleger vor Turbulenzen an den US-Börsen. In einem Interview mit CNBC verwies er auf die gestiegenen Inflationserwartungen: "Die Fünfjahres-Inflationsswaps sind nun auf den höchsten Stand des Jahres geklettert." Er sieht darin ein Signal, dass Märkte zunehmend bereit seien, Szenarien mit länger niedrigen Zinsen und damit höherem Inflationsdruck einzupreisen.

Ein weiteres Risiko sieht der Stratege in der hohen Marktkonzentration: Zehn Aktien vereinen inzwischen rund 40 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich. "Weiche Daten drücken die meisten Aktien vielleicht ein wenig nach unten, aber dann kommt ein guter Gewinnbericht von einem dieser Top 10, und das zieht den Markt nach oben", erklärte er. Dieses Muster führe trotz zwischenzeitlicher Rekordstände zu unruhigen Bedingungen.

Christopher rechnet mit einer nahenden Marktspitze: "Wir glauben, dass es weiterhin zu Schwankungen kommen könnte, die sich möglicherweise zu einer ausgeprägteren Schwäche entwickeln, vielleicht zu einem Rückgang von 5 bis 7 Prozent oder sogar 10 Prozent." Er rät Anlegern, Positionen vorsichtig zu reduzieren.

Für die Portfolio-Strategie empfiehlt er, Übergewichtungen im Sektor Informationstechnologie beizubehalten, gleichzeitig aber das Engagement im Bereich Kommunikationsdienstleistungen zu senken. "Recyceln Sie diese Erlöse vielleicht in festverzinsliche Wertpapiere als eine Art Parkplatz, während wir die nächsten Wochen überstehen", sagte Christopher.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Warnungen treffen auf ein ohnehin schwaches Jahr für US-Aktien. Der S&P 500 liegt fast 10 Prozent hinter internationalen Märkten und droht 2025 die schwächste Performance gegenüber dem Rest der Welt seit der Finanzkrise 2009 zu verzeichnen. Während Megacaps in den Vorjahren lange Zeit zweistellige Outperformance lieferten, belasten nun ein schwacher US-Dollar, Trumps Zollpolitik und makroökonomische Unsicherheiten die Wall Street.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6799,29 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!