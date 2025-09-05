JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Die August-Auslieferungszahlen entsprächen ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag ./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 186,6EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.



