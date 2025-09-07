Märkte könnten jederzeit wieder einbrechen wie im April, warnt Bafin-Präsident

Bafin-Präsident Mark Branson warnt angesichts hoher Bewertungen und geopolitischer Unsicherheiten vor plötzlichen Rückschlägen an den Finanzmärkten. "Es kann jederzeit wieder zu Rückschlägen wie im April kommen, als es nach den US-Zollankündigungen an den Börsen bergab ging", sagte er dem Handelsblatt. Besonders gefährlich sei eine "schlagartige Änderung der Stimmung", die auch die Stabilität der Finanzmärkte beeinträchtigen könnte. Aus Sicht Bransons stützen sich die derzeit hohen Aktienkurse vor allem auf wenige Titel – Anleger blendeten Risiken aus, bis gegenteilige Belege sie zum Umdenken zwängen. "Es ist Vorsicht geboten."

Mit Blick auf die Bankenbranche betont Branson, dass die Zeiten außergewöhnlicher Zinsgewinne bereits wieder abklingen, auch wenn deutsche Institute zuletzt Rekordergebnisse verzeichneten. Ein Konjunkturaufschwung könnte die Kreditnachfrage stärken und Ausfälle reduzieren, dennoch blieben Risiken im Gewerbeimmobilienmarkt und durch geopolitische Spannungen bestehen.

In der Diskussion um Fusionen und Übernahmen zeigte sich der Bafin-Chef zurückhaltend. Zwar erleichtere die gestiegene Bewertung vieler Banken neue Übernahmen, doch "größer bedeutet nicht zwingend besser, insbesondere aus Kundensicht oder für die Wettbewerbssituation". Statt einer reinen Fixierung auf Größe brauche es Vielfalt: große, mittelgroße und kleine Institute, die durch Wettbewerb niedrigere Preise und bessere Dienstleistungen ermöglichten.

Ein zentrales Thema sind die Reformvorschläge für kleine Banken. Bafin und Bundesbank wollen die Regulierung vereinfachen, indem Kapitalanforderungen künftig stärker am Geschäftsvolumen als an komplexen Risikomodellen ausgerichtet werden. "Wir wollen die Komplexität des Regelwerks verringern. Wer von den Chancen eines Kleinbankenregimes profitieren will, der müsste deutlich mehr als das heutige Minimum an Kapital vorhalten", erklärte Branson. Statt "Scheingenauigkeit" durch komplizierte Modelle solle ein höheres Eigenkapitalpolster Sicherheit schaffen.

Kritik, dass schwächere Vorschriften kleine Banken zu riskanterem Verhalten verleiten könnten, weist Branson zurück. Erfahrungen aus der Schweiz, Großbritannien und den USA zeigten keine höheren Ausfallquoten. Wichtig sei zudem die Qualität der Führungskultur. "Wenn es hier Probleme gibt, greifen wir ein. Um solche Probleme zu finden, helfen raffinierte Kennzahlen nicht."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



