Mit den Air Pro 4+ und dem Wave Pro X präsentiert EarFun zwei top ausgestattete Bluetooth-Kopfhörer (FOTO)

Berlin (ots) (ots) - Mit der bevorstehenden Markteinführung von zwei

Hi-Res-zertifizierten, kabellosen Kopfhörermodellen (Over-Ear und In-Ear) mit

Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC stellt EarFun abermals seine

Innovationskraft unter Beweis. Beide Geräte sind die Topmodelle im

preisgekrönten Produktportfolio des Unternehmens und werden trotz ihrer

umfangreichen Ausstattung und Leistungsdaten für unter 100 Euro im Handel

erhältlich sein. Damit bieten sie ein äußerst attraktives

Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die mit Spannung erwarteten Air Pro 4+





- Nano-Tech und Hi-Res-AudioMit den Air Pro 4+ stellt EarFun die weltweit ersten Hi-Res-zertifizierten,kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC zu einemPreis von unter 100 Euro vor. Dabei stand vor allem die Audioqualität im Fokus.Die Air Pro 4+ sind mit einem Hybrid-Treibersystem ausgestattet, das aus einem10 mm großen dynamischen Treiber (DD) und einem ultraleichtenBalanced-Armature-Treiber (Feather BA) besteht.Diese Hi-Res-zertifizierten Treiber bieten einen mitreißenden, authentischenKlang mit kraftvollen Bässen und brillanten Höhen. Mit den brandneuen Air Pro4+, die sich nahtlos in das preisgekrönte Produktportfolio einreihen und bereitsmit dem Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet wurden, möchte EarFunernstzunehmenden audiophilen Klang in kabelloser Form anbieten.Bei den Air Pro 4+ kommt die neu entwickelte Nano Side-Fitted AcousticArchitecture (NSAA) von EarFun zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eineoptimierte Treiberaufhängung, welche die Interferenzen zwischen dynamischemTreiber und Balanced-Armature-Treiber deutlich reduziert und somit zu einerbesseren Wiedergabequalität führt."In umfangreichen Tests konnten wir feststellen, dass sich ein durchInterferenzen verursachter Pegelabfall hoher Frequenzen minimieren lässt, wennbeide Treiber in einem Winkel von 11 Grad zueinander ausgerichtet sind",erklärte Rocky Deng, Chefentwickler bei EarFun. "Diese präzise Anordnung sorgtfür hochauflösende, natürliche Höhen."- Bluetooth 6.0 und sechs MikrofoneDie Air Pro 4+ verwenden Bluetooth 6.0, die aktuellsteQualcomm-Snapdragon-Technologie sowie den Qualcomm QCC3091-SoC füraptX-Lossless-Audio. Zudem unterstützen sie den LDAC-Codec für eine verlustfreieBluetooth-Verbindung (nur mit kompatiblen Geräten). Die Air Pro 4+ bieten alsoneben der umfangreichen Ausstattung und hervorragenden Audioqualität auchvielfältige Verbindungsoptionen.Im ANC-Modus kann dank der exklusiven QuietSmart(TM)-3.0-Technologie eine