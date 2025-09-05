    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mit den Air Pro 4+ und dem Wave Pro X präsentiert EarFun zwei top ausgestattete Bluetooth-Kopfhörer (FOTO)

    Berlin (ots) (ots) - Mit der bevorstehenden Markteinführung von zwei
    Hi-Res-zertifizierten, kabellosen Kopfhörermodellen (Over-Ear und In-Ear) mit
    Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC stellt EarFun abermals seine
    Innovationskraft unter Beweis. Beide Geräte sind die Topmodelle im
    preisgekrönten Produktportfolio des Unternehmens und werden trotz ihrer
    umfangreichen Ausstattung und Leistungsdaten für unter 100 Euro im Handel
    erhältlich sein. Damit bieten sie ein äußerst attraktives
    Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Die mit Spannung erwarteten Air Pro 4+

    - Nano-Tech und Hi-Res-Audio

    Mit den Air Pro 4+ stellt EarFun die weltweit ersten Hi-Res-zertifizierten,
    kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC zu einem
    Preis von unter 100 Euro vor. Dabei stand vor allem die Audioqualität im Fokus.
    Die Air Pro 4+ sind mit einem Hybrid-Treibersystem ausgestattet, das aus einem
    10 mm großen dynamischen Treiber (DD) und einem ultraleichten
    Balanced-Armature-Treiber (Feather BA) besteht.

    Diese Hi-Res-zertifizierten Treiber bieten einen mitreißenden, authentischen
    Klang mit kraftvollen Bässen und brillanten Höhen. Mit den brandneuen Air Pro
    4+, die sich nahtlos in das preisgekrönte Produktportfolio einreihen und bereits
    mit dem Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet wurden, möchte EarFun
    ernstzunehmenden audiophilen Klang in kabelloser Form anbieten.

    Bei den Air Pro 4+ kommt die neu entwickelte Nano Side-Fitted Acoustic
    Architecture (NSAA) von EarFun zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine
    optimierte Treiberaufhängung, welche die Interferenzen zwischen dynamischem
    Treiber und Balanced-Armature-Treiber deutlich reduziert und somit zu einer
    besseren Wiedergabequalität führt.

    "In umfangreichen Tests konnten wir feststellen, dass sich ein durch
    Interferenzen verursachter Pegelabfall hoher Frequenzen minimieren lässt, wenn
    beide Treiber in einem Winkel von 11 Grad zueinander ausgerichtet sind",
    erklärte Rocky Deng, Chefentwickler bei EarFun. "Diese präzise Anordnung sorgt
    für hochauflösende, natürliche Höhen."

    - Bluetooth 6.0 und sechs Mikrofone

    Die Air Pro 4+ verwenden Bluetooth 6.0, die aktuellste
    Qualcomm-Snapdragon-Technologie sowie den Qualcomm QCC3091-SoC für
    aptX-Lossless-Audio. Zudem unterstützen sie den LDAC-Codec für eine verlustfreie
    Bluetooth-Verbindung (nur mit kompatiblen Geräten). Die Air Pro 4+ bieten also
    neben der umfangreichen Ausstattung und hervorragenden Audioqualität auch
    vielfältige Verbindungsoptionen.

    Im ANC-Modus kann dank der exklusiven QuietSmart(TM)-3.0-Technologie eine
