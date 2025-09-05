Mit den Air Pro 4+ und dem Wave Pro X präsentiert EarFun zwei top ausgestattete Bluetooth-Kopfhörer (FOTO)
Berlin (ots) (ots) - Mit der bevorstehenden Markteinführung von zwei
Hi-Res-zertifizierten, kabellosen Kopfhörermodellen (Over-Ear und In-Ear) mit
Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC stellt EarFun abermals seine
Innovationskraft unter Beweis. Beide Geräte sind die Topmodelle im
preisgekrönten Produktportfolio des Unternehmens und werden trotz ihrer
umfangreichen Ausstattung und Leistungsdaten für unter 100 Euro im Handel
erhältlich sein. Damit bieten sie ein äußerst attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die mit Spannung erwarteten Air Pro 4+
Die mit Spannung erwarteten Air Pro 4+
- Nano-Tech und Hi-Res-Audio
Mit den Air Pro 4+ stellt EarFun die weltweit ersten Hi-Res-zertifizierten,
kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Treibersystem und adaptivem ANC zu einem
Preis von unter 100 Euro vor. Dabei stand vor allem die Audioqualität im Fokus.
Die Air Pro 4+ sind mit einem Hybrid-Treibersystem ausgestattet, das aus einem
10 mm großen dynamischen Treiber (DD) und einem ultraleichten
Balanced-Armature-Treiber (Feather BA) besteht.
Diese Hi-Res-zertifizierten Treiber bieten einen mitreißenden, authentischen
Klang mit kraftvollen Bässen und brillanten Höhen. Mit den brandneuen Air Pro
4+, die sich nahtlos in das preisgekrönte Produktportfolio einreihen und bereits
mit dem Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet wurden, möchte EarFun
ernstzunehmenden audiophilen Klang in kabelloser Form anbieten.
Bei den Air Pro 4+ kommt die neu entwickelte Nano Side-Fitted Acoustic
Architecture (NSAA) von EarFun zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine
optimierte Treiberaufhängung, welche die Interferenzen zwischen dynamischem
Treiber und Balanced-Armature-Treiber deutlich reduziert und somit zu einer
besseren Wiedergabequalität führt.
"In umfangreichen Tests konnten wir feststellen, dass sich ein durch
Interferenzen verursachter Pegelabfall hoher Frequenzen minimieren lässt, wenn
beide Treiber in einem Winkel von 11 Grad zueinander ausgerichtet sind",
erklärte Rocky Deng, Chefentwickler bei EarFun. "Diese präzise Anordnung sorgt
für hochauflösende, natürliche Höhen."
- Bluetooth 6.0 und sechs Mikrofone
Die Air Pro 4+ verwenden Bluetooth 6.0, die aktuellste
Qualcomm-Snapdragon-Technologie sowie den Qualcomm QCC3091-SoC für
aptX-Lossless-Audio. Zudem unterstützen sie den LDAC-Codec für eine verlustfreie
Bluetooth-Verbindung (nur mit kompatiblen Geräten). Die Air Pro 4+ bieten also
neben der umfangreichen Ausstattung und hervorragenden Audioqualität auch
vielfältige Verbindungsoptionen.
Im ANC-Modus kann dank der exklusiven QuietSmart(TM)-3.0-Technologie eine
