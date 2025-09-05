    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    HUAWEI AppGallery schließt die rekordverdächtige Gamescom 2025 mit exklusiven Angeboten für die Spieler-Community ab

    Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI AppGallery begeisterte auf der
    Gamescom 2025 mit einer außergewöhnlichen Präsentation, die die globale
    Gaming-Community in ihren Bann zog. Vom 21. bis 24. August herrschte auf der
    Kölner Messe große Aufregung, als Gamer in eine spannende Mischung aus
    innovativen Titeln, exklusiven Belohnungen und lebhaftem Community-Engagement
    eintauchten, was die Rolle von AppGallery als Vorreiter bei Innovationen im
    Bereich Mobile Gaming unterstreicht.

    Triumph in Zahlen: Ein monumentaler Erfolg

    Der Stand von AppGallery rockte die Gamescom 2025 und zog Tausende begeisterte
    Gamer an. Mehrere Demosessions erweckten Gamelofts Asphalt Legends , The Dreams
    Ragnarok X: Next Generation , Com2us' Summoners War , Nuverses Crystal of Atlan
    , Neocrafts Tree of Savior: NEO , und NetEases Once Human zum Leben mit einer
    reibungslose Performance. In den sozialen Medien gab es Tausende von epischen
    Fotoshootings mit Cosplayern und Influencern, wodurch die Bekanntheit von
    #AppGallery sprunghaft anstieg. Tägliche Gewinnspiele begeisterten Tausende von
    Gewinnern mit exklusiven Huawei-Goodies und In-Game-Beute.

    Die Teilnehmer waren voll des Lobes: "Es gibt so viele Spiele, die man aus der
    AppGallery herunterladen kann, und es ist so cool, dieses Spiel auf dem Huawei
    MatePad zu spielen!", schwärmte ein Gamer. Diese Aussage unterstreicht das
    Engagement der AppGallery, außergewöhnliches Gameplay und spielerorientierte
    Innovationen zu bieten, die tief beeindrucken.

    AppGallery - Der Katalysator für Gaming-Ruhm

    Der Stand von AppGallery auf der Gamescom 2025 begeisterte die Spieler mit
    nahtlosem Gameplay und präsentierte eine vielfältige Auswahl an Titeln, die in
    der AppGallery zum Download bereitstehen und mit atemberaubender Grafik und
    extrem flüssiger Steuerung für alle Android-Nutzer zum Leben erweckt werden.
    Dieses flüssige, verzögerungsfreie Erlebnis versetzte die Spieler in
    hochkarätige Abenteuer und bot Entwicklern gleichzeitig eine leistungsstarke
    Plattform, um ihre Kreationen zu präsentieren und die Exzellenz des mobilen
    Gamings neu zu definieren.

    Das Game-Festplayer-first-Belohnungssystem von HUAWEI AppGallery ermöglichte es
    einer großen Anzahl von Teilnehmern, exklusive Schätze im Spiel freizuschalten,
    die ihre Gaming-Abenteuer noch spannender machten. Verstärkt durch Rabattcoupons
    von bis zu 50 % in ausgewählten Regionen, sorgt dies für viele neue
    Vorregistrierungen für Spiele und festigt den Status von AppGallery als
    aufstrebender Star für seine 580 Millionen Nutzer weltweit.

    Verbinden, Spielen, Erschaffen: AppGallery wartet auf Sie

    Begeben Sie sich auf Ihre Gaming-Reise! Installieren Sie HUAWEI AppGallery noch
    heute, um Zugang zu exklusiven Belohnungen zu erhalten und eine kuratierte
    Sammlung von Weltklasse-Titeln zu entdecken. Treten Sie unserer lebendigen
    Discord-Fan-Community bei, um mit Spielern weltweit in Kontakt zu treten und
    über exklusive Events und Aktionen auf dem Laufenden zu bleiben. AppGallery: wo
    außergewöhnliches Gaming beginnt!

    Informationen zu AppGallery

    AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und
    bietet eine Sammlung von 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten
    Premium-Inhalten. Sie sorgt dafür, dass Apps nahtlos auf allen Smart-Geräten in
    allen Szenarien überall und jederzeit genutzt werden können, ohne die Sicherheit
    zu beeinträchtigen.

    Als eine der drei weltweit führenden Plattformen für die Bereitstellung von Apps
    bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps aus
    verschiedenen Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten,
    soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und vieles mehr. AppGallery ist in mehr
    als 170 Ländern und Regionen verfügbar und hat weltweit über 580 Millionen
    aktive Nutzer pro Monat und mehr als 6 Millionen registrierte Entwickler.

    Sie finden AppGallery unter:
    https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/

    Foto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2764690/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgaller
    y-schlieWt-die-rekordverdachtige-gamescom-2025-mit-exklusiven-angeboten-fur-die-
    spieler-community-ab-302547162.html

    Pressekontakt:

    Maria Allen,
    maria.allen.furtado@huawei.com,
    Mobiltelefon:+34672651460

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111965/6111451
    OTS: Huawei Consumer Business Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    HUAWEI AppGallery schließt die rekordverdächtige Gamescom 2025 mit exklusiven Angeboten für die Spieler-Community ab Die HUAWEI AppGallery begeisterte auf der Gamescom 2025 mit einer außergewöhnlichen Präsentation, die die globale Gaming-Community in ihren Bann zog. Vom 21. bis 24. August herrschte auf der Kölner Messe große Aufregung, als Gamer in eine spannende …