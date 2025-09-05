HUAWEI AppGallery schließt die rekordverdächtige Gamescom 2025 mit exklusiven Angeboten für die Spieler-Community ab

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI AppGallery begeisterte auf der

Gamescom 2025 mit einer außergewöhnlichen Präsentation, die die globale

Gaming-Community in ihren Bann zog. Vom 21. bis 24. August herrschte auf der

Kölner Messe große Aufregung, als Gamer in eine spannende Mischung aus

innovativen Titeln, exklusiven Belohnungen und lebhaftem Community-Engagement

eintauchten, was die Rolle von AppGallery als Vorreiter bei Innovationen im

Bereich Mobile Gaming unterstreicht.



Triumph in Zahlen: Ein monumentaler Erfolg





Der Stand von AppGallery rockte die Gamescom 2025 und zog Tausende begeisterte

Gamer an. Mehrere Demosessions erweckten Gamelofts Asphalt Legends , The Dreams

Ragnarok X: Next Generation , Com2us' Summoners War , Nuverses Crystal of Atlan

, Neocrafts Tree of Savior: NEO , und NetEases Once Human zum Leben mit einer

reibungslose Performance. In den sozialen Medien gab es Tausende von epischen

Fotoshootings mit Cosplayern und Influencern, wodurch die Bekanntheit von

#AppGallery sprunghaft anstieg. Tägliche Gewinnspiele begeisterten Tausende von

Gewinnern mit exklusiven Huawei-Goodies und In-Game-Beute.



Die Teilnehmer waren voll des Lobes: "Es gibt so viele Spiele, die man aus der

AppGallery herunterladen kann, und es ist so cool, dieses Spiel auf dem Huawei

MatePad zu spielen!", schwärmte ein Gamer. Diese Aussage unterstreicht das

Engagement der AppGallery, außergewöhnliches Gameplay und spielerorientierte

Innovationen zu bieten, die tief beeindrucken.



AppGallery - Der Katalysator für Gaming-Ruhm



Der Stand von AppGallery auf der Gamescom 2025 begeisterte die Spieler mit

nahtlosem Gameplay und präsentierte eine vielfältige Auswahl an Titeln, die in

der AppGallery zum Download bereitstehen und mit atemberaubender Grafik und

extrem flüssiger Steuerung für alle Android-Nutzer zum Leben erweckt werden.

Dieses flüssige, verzögerungsfreie Erlebnis versetzte die Spieler in

hochkarätige Abenteuer und bot Entwicklern gleichzeitig eine leistungsstarke

Plattform, um ihre Kreationen zu präsentieren und die Exzellenz des mobilen

Gamings neu zu definieren.



Das Game-Festplayer-first-Belohnungssystem von HUAWEI AppGallery ermöglichte es

einer großen Anzahl von Teilnehmern, exklusive Schätze im Spiel freizuschalten,

die ihre Gaming-Abenteuer noch spannender machten. Verstärkt durch Rabattcoupons

von bis zu 50 % in ausgewählten Regionen, sorgt dies für viele neue

Vorregistrierungen für Spiele und festigt den Status von AppGallery als

aufstrebender Star für seine 580 Millionen Nutzer weltweit.



Verbinden, Spielen, Erschaffen: AppGallery wartet auf Sie



Begeben Sie sich auf Ihre Gaming-Reise! Installieren Sie HUAWEI AppGallery noch

heute, um Zugang zu exklusiven Belohnungen zu erhalten und eine kuratierte

Sammlung von Weltklasse-Titeln zu entdecken. Treten Sie unserer lebendigen

Discord-Fan-Community bei, um mit Spielern weltweit in Kontakt zu treten und

über exklusive Events und Aktionen auf dem Laufenden zu bleiben. AppGallery: wo

außergewöhnliches Gaming beginnt!



Informationen zu AppGallery



AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und

bietet eine Sammlung von 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten

Premium-Inhalten. Sie sorgt dafür, dass Apps nahtlos auf allen Smart-Geräten in

allen Szenarien überall und jederzeit genutzt werden können, ohne die Sicherheit

zu beeinträchtigen.



Als eine der drei weltweit führenden Plattformen für die Bereitstellung von Apps

bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps aus

verschiedenen Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten,

soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und vieles mehr. AppGallery ist in mehr

als 170 Ländern und Regionen verfügbar und hat weltweit über 580 Millionen

aktive Nutzer pro Monat und mehr als 6 Millionen registrierte Entwickler.



Sie finden AppGallery unter:

https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2764690/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgaller

y-schlieWt-die-rekordverdachtige-gamescom-2025-mit-exklusiven-angeboten-fur-die-

spieler-community-ab-302547162.html



Pressekontakt:



Maria Allen,

maria.allen.furtado@huawei.com,

Mobiltelefon:+34672651460



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111965/6111451

OTS: Huawei Consumer Business Group







