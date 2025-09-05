HUAWEI AppGallery schließt die rekordverdächtige Gamescom 2025 mit exklusiven Angeboten für die Spieler-Community ab
Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI AppGallery begeisterte auf der
Gamescom 2025 mit einer außergewöhnlichen Präsentation, die die globale
Gaming-Community in ihren Bann zog. Vom 21. bis 24. August herrschte auf der
Kölner Messe große Aufregung, als Gamer in eine spannende Mischung aus
innovativen Titeln, exklusiven Belohnungen und lebhaftem Community-Engagement
eintauchten, was die Rolle von AppGallery als Vorreiter bei Innovationen im
Bereich Mobile Gaming unterstreicht.
Triumph in Zahlen: Ein monumentaler Erfolg
Triumph in Zahlen: Ein monumentaler Erfolg
Der Stand von AppGallery rockte die Gamescom 2025 und zog Tausende begeisterte
Gamer an. Mehrere Demosessions erweckten Gamelofts Asphalt Legends , The Dreams
Ragnarok X: Next Generation , Com2us' Summoners War , Nuverses Crystal of Atlan
, Neocrafts Tree of Savior: NEO , und NetEases Once Human zum Leben mit einer
reibungslose Performance. In den sozialen Medien gab es Tausende von epischen
Fotoshootings mit Cosplayern und Influencern, wodurch die Bekanntheit von
#AppGallery sprunghaft anstieg. Tägliche Gewinnspiele begeisterten Tausende von
Gewinnern mit exklusiven Huawei-Goodies und In-Game-Beute.
Die Teilnehmer waren voll des Lobes: "Es gibt so viele Spiele, die man aus der
AppGallery herunterladen kann, und es ist so cool, dieses Spiel auf dem Huawei
MatePad zu spielen!", schwärmte ein Gamer. Diese Aussage unterstreicht das
Engagement der AppGallery, außergewöhnliches Gameplay und spielerorientierte
Innovationen zu bieten, die tief beeindrucken.
AppGallery - Der Katalysator für Gaming-Ruhm
Der Stand von AppGallery auf der Gamescom 2025 begeisterte die Spieler mit
nahtlosem Gameplay und präsentierte eine vielfältige Auswahl an Titeln, die in
der AppGallery zum Download bereitstehen und mit atemberaubender Grafik und
extrem flüssiger Steuerung für alle Android-Nutzer zum Leben erweckt werden.
Dieses flüssige, verzögerungsfreie Erlebnis versetzte die Spieler in
hochkarätige Abenteuer und bot Entwicklern gleichzeitig eine leistungsstarke
Plattform, um ihre Kreationen zu präsentieren und die Exzellenz des mobilen
Gamings neu zu definieren.
Das Game-Festplayer-first-Belohnungssystem von HUAWEI AppGallery ermöglichte es
einer großen Anzahl von Teilnehmern, exklusive Schätze im Spiel freizuschalten,
die ihre Gaming-Abenteuer noch spannender machten. Verstärkt durch Rabattcoupons
von bis zu 50 % in ausgewählten Regionen, sorgt dies für viele neue
Vorregistrierungen für Spiele und festigt den Status von AppGallery als
aufstrebender Star für seine 580 Millionen Nutzer weltweit.
Verbinden, Spielen, Erschaffen: AppGallery wartet auf Sie
Begeben Sie sich auf Ihre Gaming-Reise! Installieren Sie HUAWEI AppGallery noch
heute, um Zugang zu exklusiven Belohnungen zu erhalten und eine kuratierte
Sammlung von Weltklasse-Titeln zu entdecken. Treten Sie unserer lebendigen
Discord-Fan-Community bei, um mit Spielern weltweit in Kontakt zu treten und
über exklusive Events und Aktionen auf dem Laufenden zu bleiben. AppGallery: wo
außergewöhnliches Gaming beginnt!
Informationen zu AppGallery
AppGallery ist die offizielle App-Vertriebsplattform für HUAWEI-Geräte und
bietet eine Sammlung von 18 App-Kategorien mit weltweit kuratierten
Premium-Inhalten. Sie sorgt dafür, dass Apps nahtlos auf allen Smart-Geräten in
allen Szenarien überall und jederzeit genutzt werden können, ohne die Sicherheit
zu beeinträchtigen.
Als eine der drei weltweit führenden Plattformen für die Bereitstellung von Apps
bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps aus
verschiedenen Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten,
soziale Medien, Finanzen, Unterhaltung und vieles mehr. AppGallery ist in mehr
als 170 Ländern und Regionen verfügbar und hat weltweit über 580 Millionen
aktive Nutzer pro Monat und mehr als 6 Millionen registrierte Entwickler.
Sie finden AppGallery unter:
https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2764690/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgaller
y-schlieWt-die-rekordverdachtige-gamescom-2025-mit-exklusiven-angeboten-fur-die-
spieler-community-ab-302547162.html
Pressekontakt:
Maria Allen,
maria.allen.furtado@huawei.com,
Mobiltelefon:+34672651460
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111965/6111451
OTS: Huawei Consumer Business Group
AppGallery - Der Katalysator für Gaming-Ruhm
Verbinden, Spielen, Erschaffen: AppGallery wartet auf Sie
Informationen zu AppGallery
Pressekontakt:
Maria Allen,
maria.allen.furtado@huawei.com,
Mobiltelefon:+34672651460
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111965/6111451
OTS: Huawei Consumer Business Group
