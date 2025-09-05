    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jackery Explorer 500 v2 setzt neue Maßstäbe

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleinste Powerstation ihrer Klasse mit doppelter Lebensdauer

    Berlin (ots/PRNewswire) - Premiere auf der IFA 2025 - neues Format, höhere
    Sicherheit, 6.000 Ladezyklen

    Zur IFA 2025 in Berlin erweitert Jackery (https://de.jackery.com/) seine
    v2-Serie um ein besonders handliches Modell: den Explorer 500 v2 mit 512 Wh
    Kapazität und 500 Watt Dauerleistung. Die portable Powerstation überzeugt bei
    ihrer Premiere nicht nur als leichteste und kompakteste Lösung in ihrer Klasse,
    sondern setzt auch neue Standards bei Lebensdauer und Sicherheit. In dem neuen,
    besonders flachen Format eignet sie sich bestens für alle, die bei
    Outdoor-Abenteuern, auf Festivals, beim Camping oder als Backup im Haushalt auf
    verlässliche Energiereserven setzen.

    Neue Zelltechnologie erhöht Lebensdauer und Sicherheit

    Herzstück des Explorer 500 v2 ist der verbesserte LiFePO?-Akku mit einer
    innovativen keramischen Multi-Layer-Membran, die offene 3D-Porenstrukturen mit
    hitzebeständigen Schutzschichten kombiniert. Dieses Design sorgt für einen
    zuverlässigen Energiefluss selbst bei -20 °C, verlängert die Lebensdauer der
    Zellen und optimiert die Sicherheit deutlich. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale
    wie Zirkonia-Verstärkung der Zellmembran gegen Kurzschlüsse,
    Phasenwechsel-Mikrokapseln gegen Überhitzung, Überspannungsschutz bis 3.000 V
    sowie ein feuer- und stoßfestes Gehäuse nach UL94V-0-Standard ergänzen das
    Schutzkonzept. So ist auch bei anspruchsvollen Outdoor-Szenarien in einem
    Temperaturbereich von -20 °C bis +45 ° C stets ein effizienter Betrieb
    gewährleistet und das für einen langen Zeitraum. Denn Jackery hat die Ladezyklen
    in dieser Klasse nahezu verdoppelt und ermöglicht mit 6.000 Zyklen (70 %
    Restkapazität) eine herausragende Langlebigkeit - ein Leistungsniveau, das im
    Markt bislang kaum erreicht wird. Damit können Anwenderinnen und Anwender den
    Explorer 500 v2 über Jahrzehnte hinweg zuverlässig einsetzen.

    Kompakte Power für Alltag und Abenteuer

    Mit 512 Wh Kapazität, 500 Watt Dauer- und bis zu 1.000 Watt Spitzenleistung
    liefert der Explorer 500 v2 stabile Energie für Kleingeräte, mobile Technik oder
    wichtige Haushaltsgeräte. Dabei umfasst die Anschlussvielfalt zwei
    AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 W & 30 W) sowie einen USB-A-Port plus
    12-Volt-Anschluss - ideal für gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte auch
    unterwegs.

    Das Gehäuse misst lediglich 31 × 20,5 × 15,6 cm und ist damit 29 % kompakter als
    vergleichbare Modelle. Darüber hinaus ist das Mini-Kraftpaket mit nur 5,7 kg
    Gewicht und klappbarem Griff leicht zu tragen und fügt sich dank neuem,
    besonders flachem Formfaktor bestens in den Kofferraum oder unter den Sitz ein -
    ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Bauformen.

    Dank moderner Ladeelektronik ist der Speicher in 80 Minuten per Netzstrom
    vollständig geladen (0-80 % in nur 52 Minuten). Im Hybridmodus (AC + DC)
    verkürzt sich die Ladezeit auf 60 Minuten. Mit einem Solarpanel wie dem Jackery
    SolarSaga 100W dauert der Ladevorgang rund 200 Minuten - und ist damit etwa 7,5
    Mal schneller als beim Vorgänger Explorer 500, der als eine der ersten mobilen
    Powerstations den Markt eroberte. Währenddessen arbeitet das Gerät flüsterleise
    mit unter 28 dB bei 200 Watt Last.

    Verkaufsstart

    Der Jackery Explorer 500 v2
    (https://de.jackery.com/products/explorer-500-v2-portable-power-station) feiert
    ab heute auf der IFA 2025 in Halle 2.2 am Stand 119 Premiere und ist ab dem 19.
    September 2025 erhältlich. Die UVP liegt bei 499 Euro. Als Komplettpaket wird
    zudem der Solar Generator 500 v2
    (https://de.jackery.com/products/solar-generator-500-v2) (Explorer 500 v2 +
    SolarSaga 100W Panel) zu einer UVP von 699 Euro angeboten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762111/E500_v2_KV_UK.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-
    explorer-500-v2-setzt-neue-maWstabe-kleinste-powerstation-ihrer-klasse-mit-doppe
    lter-lebensdauer-302543952.html

    Pressekontakt:

    Jiatong Li,jiatong@jackery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6111452
    OTS: Jackery Inc.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Jackery Explorer 500 v2 setzt neue Maßstäbe Kleinste Powerstation ihrer Klasse mit doppelter Lebensdauer Premiere auf der IFA 2025 - neues Format, höhere Sicherheit, 6.000 Ladezyklen Zur IFA 2025 in Berlin erweitert Jackery (https://de.jackery.com/) seine v2-Serie um ein besonders handliches Modell: den Explorer 500 v2 mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt …