DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur hauseigenen Konferenz dbAccess European TMT. Bei Aixtron gelte es weiter abzuwarten. Ohne konkrete Ziele zu nennen, habe das Management für 2026 lediglich eine relativ stabile Umsatzentwicklung avisiert./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 12,05EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 € , was eine Steigerung von +23,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer