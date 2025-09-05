DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur hauseigenen Konferenz dbAccess European TMT. Bei Aixtron gelte es weiter abzuwarten. Ohne konkrete Ziele zu nennen, habe das Management für 2026 lediglich eine relativ stabile Umsatzentwicklung avisiert./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 12,05EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
