DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



