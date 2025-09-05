    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Präsentationen der Münchner auf Tech-Konferenzen der Deutschen Bank in den USA und Europa. Der Konzern habe jüngste Signale bestätigt und sich näher zu 2026 geäußert./ag/bek

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Johannes Schaller
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


