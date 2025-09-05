ASML auf der Überholspur: UBS hebt Kursziel auf Kaufen an!

Die Schweizer Großbank UBS hat die ASML-Aktie am Donnerstag von Halten auf Kaufen hochgestuft. Die Analysten sehen den niederländischen Hersteller von Halbleiterausrüstung nach einer Phase der Underperformance auf dem Weg zurück zu einem "Quality Compounder". Das Kursziel stieg von 660 auf 750 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 19 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 647,60 Euro entspricht, so die UBS.

ASML-Aktien hatten im vergangenen Jahr 20 Prozent an Wert verloren. UBS begründet den Rückgang mit bekannten Risiken wie einer schwächeren Lithografieintensität und Unsicherheiten des chinesischen Marktes. Analyst Francois-Xavier Bouvignies betont: "Angesichts der langen Produktvorlaufzeiten von ASML und der hohen Integration in die langfristigen Roadmaps der Kunden dürfte der Markt die relativ gut kommunizierte Schwäche für 2026 bis 2027 durchschauen, wenn wir die Rückkehr von ASML als Qualitätsunternehmen mit einer EPS-CAGR von 20 Prozent für 2026 bis 2030 sehen."

Blick auf die kommenden Jahre

Bouvignies erwartet einen Wendepunkt im Jahr 2027, getrieben durch die Produktionssteigerung von TSMCs A14. Dies soll die Zahl der Belichtung mit extrem ultraviolettem Licht (EUV) von 19 bis 22 auf 20 bis 24 erhöhen. Gleichzeitig werde die Unsicherheit rund um Intel und Samsung nachlassen. Ein weiterer Wachstumstreiber seien die High-NA-EUV-Systeme. Das ist eine neue Generation der Chip-Lithografie. Durch einen größeren Öffnungswinkel (NA) drucken sie feinere Strukturen unter zehn Nanometern und ermöglichen so deutlich leistungsfähigere und effizientere Mikrochips.

Der Analyst rechnet ab 2027 bis 2028 mit einer zunehmenden Einführung und schätzt, dass diese Systeme bis zum Ende des Jahrzehnts 15 bis 20 Prozent von ASMLs Umsatz ausmachen könnten.

Kurzfristige Impulse

Auch kurzfristig sieht Bouvignies Katalysatoren: Dazu zählen die Klärung der zusätzlichen EUV-Schichten und der High-NA-Einführung auf Branchenevents Anfang 2026, Kommentare von ASML zu den Quartalsergebnissen, die Einführung eines neuen Low-NA-EUV-Modells in der zweiten Hälfte 2026 und mögliche neue Kundenankündigungen bei Intel und Samsung.

Risiken und Bewertung

China bleibt ein Risiko. UBS erwartet, dass die Umsätze von ASML in der Region in diesem Jahr um 12 Prozent und 2026 um 20 Prozent zurückgehen, bevor sie sich ab 2028 auf etwa 15 bis 20 Prozent des Gesamtumsatzes stabilisieren. Trotz dieser Belastung sei der Überhang zunehmend beherrschbar. Die Aktie wird derzeit mit dem 24-fachen der erwarteten Gewinne 2027 bewertet und liegt damit unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 28. UBS hat ihre Gewinnprognosen nach 2027 um vier bis sieben Prozent erhöht, gestützt auf die erwartete High-NA-Adoption, was das höhere Kursziel erklärt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion