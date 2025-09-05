Neues Buch klärt über Immobilieninvestment auf

Wohnungen werden knapper, die Bevölkerung wächst – und doch zögern viele, ihr Geld in Immobilien zu investieren. „Entscheidend ist es, von der Theorie in die Umsetzung zu kommen. Hier scheitern leider zu viele“, sagt Immobilienunternehmer Florian Bauer, der mit Betongold sein zweites Buch binnen zwei Jahren vorlegt. Statt trockener Rendite-Rechnungen setzt er erneut auf eine erzählerische Form: zwei Paare diskutieren im Spanienurlaub über Kauf, Finanzierung und Verwaltung von Wohnungen.

Herr Bauer, mit „Betongold“ veröffentlichen Sie Ihr zweites Buch über Immobilien in zwei Jahren. Worauf können sich die Leserinnen und Leser dieses Mal freuen?

Ich denke, dass wir mit dem zweiten Teil wieder eine praxisnahe Story liefern. Echte Personen, die in Immobilien investieren und dabei eine gemeinsame Zeit im Spanienurlaub genießen. Yvonne, Sebastian, Andrea und Andreas sind den Schritt gegangen und haben Immobilien gekauft. Realitätsnaher geht es nicht.

Wir sprechen also nicht über fiktive Personen mit nichtexistierenden Investments. Wir wollen zeigen: Das, was wir erzählen und schreiben wird jeden Tag von unseren Kunden gelebt. Dadurch werden unsere Botschaften, die wir mit dem Buch transportieren noch viel glaubwürdiger, als wenn es aus der Luft gegriffene Beispiele wären.

Diese Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers „IMMOBILIEN-INVESTMENTS NEU DENKEN“ greift die Erzählung zweier Paare auf, die sich im Spanienurlaub über den strategischen Vermögensaufbau mit Wohnungen und Häusern unterhalten.

So grenzen wir uns von sehr trockenen Sachbüchern ab, liefern aber gleichzeitig sehr wertvollen Wissensinput. Das mit einem Setting, das Millionen von Deutschen begeistert: Urlaub unter Palmen und der spanischen Sonne. So eine Kombination liefert derzeit kein anderer Titel am Markt.



© Florian Bauer, Bauer Investments GmbH

An wen richtet sich das neue Buch?

Wir sprechen alle Menschen in Deutschland an, die sich mit der Immobilie als Kapitalanlage beschäftigen möchten oder das bereits tun.

Das können Anfänger sein, die ihre erste Wohnung kaufen. Fortgeschrittene, die mit ihren getätigten Investitionen ein ganzes Portfolio entwickeln. Oder Profis, die mit Wohnungen und Häusern ein eigenes Unternehmen aufbauen.

Warum haben Sie sich entschieden, die Konstellation zweier Paare im Spanien-Urlaub beizubehalten?

Weil wir damit die Emotionen unsere Zielgruppen erreichen wollen. Und weil unsere Kunden den Weg, der im Buch beschrieben wird, auch wirklich gegangen sind.

Diesen authentischen Aufmacher sehen wir als kräftigen Hebel. Anders wäre es, ausschließlich noch eine weitere Sachbuch-Monografie auf dem Markt zu platzieren.

Schon beim letzten Buch haben uns Kunden, Freunde und Bekannte sehr positives Feedback auf diese Idee gegeben. Daran wollten wir andocken und die wesentlichen Learnings zum Thema noch tiefer bei Immobilieninteressenten verankern.

Welche Botschaft möchten Sie mit dem Buch nach außen tragen?

Was wir wollen, ist ein Call-to-Action an alle Menschen in Deutschland, die finanziell vorsorgen wollen. Immobilien bieten hier die beste Möglichkeit.

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass permanente Wohnungsknappheit und steigende Bevölkerungszahlen den Markt prägen, kommt man an Immobilien, mit guten Lagen und soliden Objektzuständen nicht vorbei.

Entscheidend ist es von der Theorie in die Umsetzung zu kommen. Hier scheitern leider zu viele. Beispielsweise weil es an Strategie und Wissen fehlt. Beides können wir als Unternehmen und mit dem Werk „Betongold“ bereitstellen.

Ohne plakative Versprechungen nach dem schnellen Geld. Aber dafür mit einem Boutique-Anspruch, der einen holistischen Anspruch bietet: Auswahl von Lage und Objekt, Finanzierung, Verwaltung, Verkauf und Rendite: All das bekommt man bei uns aus einer Hand.

Welche Probleme behandelt „Betongold“?

Wenn ich eines herausziehen könnte, dann wäre es, dass zu viele potentielle Kapitalanleger nicht in die Umsetzung kommen. Daher auch der Untertitel „Aus der Praxis. Für die Praxis“.

Kurse und Workshops sind richtig und wichtig. Sie nehmen aber niemandem die Entscheidung ab, wirklich aktiv zu handeln.

Und das ist ein großes Problem. Denn viel zu viele Menschen vertrauen in Deutschland zu schlechten etablierten Finanzprodukten wie der staatlichen Rente. Diese wird aber nicht ausreichen, weswegen der Schritt zur Kapitalanlage auch eine Notwendigkeit darstellt.

Wir leben heute in großen Transformationszeiten. Das betrifft Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Werden Bücher über Immobilien heute wichtiger oder droht das Risiko in der Masse unterzugehen?

Ich bin der Meinung, dass Bücher aus diesem Bereich um einiges wichtiger werden. Jeden Tag zu warten, bedeutet einen Rückschritt mehr in Richtung Altersarmut.

Wer also zögert und sich explizit nicht mit beispielsweise Immobilien als Kapitalanlage auseinandersetzt, macht im long-term einen wirtschaftlichen Fehler.

Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie am Markt in den nächsten Monaten und Jahren?

Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass Immobilien als Kapitalanlage an Relevanz gewinnen werden. Die Bevölkerungszahlen steigen, besonders in deutschen B-Lagen.

Also Kommunen mit 200.000 Einwohner bis zur Schwelle der sieben größten Städte in Deutschland. Gleichzeitig bauen wir landauf landab zu wenige Wohnungen.

Dass obwohl wir beim Thema Wohnen nach Essen und Trinken von einem absoluten Grundbedürfnis sprechen. Bedeutet auch, dass Bestandsimmobilien in wettbewerbsfähiger Lage und mit gutem Objektzustand wahrscheinlich an Wert zulegen werden. Vorausgesetzt es entstehen keine neuen globalen Krisen.

