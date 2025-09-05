WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 28,16EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,90

Kursziel alt: 34,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

