    WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 28,16EUR auf Tradegate (05. September 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Simon Stippig
    Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,90
    Kursziel alt: 34,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


