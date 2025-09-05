Institutionelle Investoren treiben Markt auf 4 Billionen - droht der Crash? (FOTO)

Berlin (ots) - Bitcoin auf Rekord, Ether fast am Hoch. Der Kryptomarkt hat sich

binnen eines Jahres auf rund 4 Billionen Dollar verdoppelt. Hedgefonds,

Vermögensverwalter und Pensionskassen pumpen Milliarden in digitale Währungen.

Die Kurse steigen rasant, doch je größer die Euphorie, desto lauter die Angst

vor dem nächsten Crash. Anleger fragen sich: Wann platzt die Blase?



Institutionelle Investoren können den Markt stabilisieren, aber sie machen ihn

auch anfälliger für plötzliche Korrekturen. Dieser Beitrag verrät, warum gerade

Privatanleger jetzt genau hinschauen müssen, worauf es in der aktuellen Rally

wirklich ankommt und wie man Chancen nutzt, ohne blind ins Risiko zu laufen.





Euphorie trifft auf FragilitätSo schnell die Kurse steigen, so fragil wirkt das Umfeld: Die weltweiteVerschuldung ist hoch, geopolitische Spannungen nehmen zu, und klassischeBewertungsmaßstäbe wie der Buffett-Indikator zeigen auch für Aktienmärkte einedeutliche Überhitzung an. Selbst Warren Buffett hält derzeit über 50 Prozent desVermögens von Berkshire Hathaway in Cash - ein klares Signal, dass erüberteuerte Märkte meidet, um günstigere Einstiegschancen abzuwarten.Übertragen auf den Kryptomarkt bedeutet das: Auch hier könnte die aktuelleEuphorie jederzeit in Ernüchterung umschlagen. Zumal sichere Alternativen wieUS-Staatsanleihen mit rund 5 Prozent Rendite Anleger aus riskanteren Märktenabziehen können.Diese Produkte treiben die RallyeGanz vorne stehen die neuen Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum. Sie ermöglichenes Fonds, Pensionskassen und Vermögensverwaltern, einfach in Krypto zuinvestieren. Möglich wurde das durch die regulatorische Öffnung in den USA: Erstseit den neuen Regeln dürfen selbst amerikanische Pensionskassen und StiftungenGelder offiziell in Krypto anlegen. Das bringt riesige Summen ins System. Dazukommen klassische Krypto-Fonds und tokenisierte Staatsanleihen. Anbieter wieOndo Finance, Franklin Templeton, Maple oder Backed Finance treiben dieseEntwicklung voran.Was wären die größten Auslöser für eine Korrektur?Die größten Risiken sind steigende Zinsen, Abflüsse aus ETFs und übermäßigerHebeleinsatz im Markt. Auch regulatorische Schocks oder Probleme bei Stablecoinskönnen Panik auslösen. Hinzu kommen Black-Swan-Events - unvorhersehbare Schockswie geopolitische Konflikte, Bankenkrisen oder Börsencrashs.Neu in diesem Zyklus sind Treasury Companies, die große Mengen an Coins in ihrenBilanzen halten. Sie befeuern die Kurse, doch wenn sie unter Druck geraten,könnten massive Verkäufe folgen.Kurzfristig sind Rückgänge von 20 bis 30 Prozent bei Bitcoin und Ethereum