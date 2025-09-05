    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Krypto-Rallye 2025

    Institutionelle Investoren treiben Markt auf 4 Billionen - droht der Crash? (FOTO)

    Berlin (ots) - Bitcoin auf Rekord, Ether fast am Hoch. Der Kryptomarkt hat sich
    binnen eines Jahres auf rund 4 Billionen Dollar verdoppelt. Hedgefonds,
    Vermögensverwalter und Pensionskassen pumpen Milliarden in digitale Währungen.
    Die Kurse steigen rasant, doch je größer die Euphorie, desto lauter die Angst
    vor dem nächsten Crash. Anleger fragen sich: Wann platzt die Blase?

    Institutionelle Investoren können den Markt stabilisieren, aber sie machen ihn
    auch anfälliger für plötzliche Korrekturen. Dieser Beitrag verrät, warum gerade
    Privatanleger jetzt genau hinschauen müssen, worauf es in der aktuellen Rally
    wirklich ankommt und wie man Chancen nutzt, ohne blind ins Risiko zu laufen.

    Euphorie trifft auf Fragilität

    So schnell die Kurse steigen, so fragil wirkt das Umfeld: Die weltweite
    Verschuldung ist hoch, geopolitische Spannungen nehmen zu, und klassische
    Bewertungsmaßstäbe wie der Buffett-Indikator zeigen auch für Aktienmärkte eine
    deutliche Überhitzung an. Selbst Warren Buffett hält derzeit über 50 Prozent des
    Vermögens von Berkshire Hathaway in Cash - ein klares Signal, dass er
    überteuerte Märkte meidet, um günstigere Einstiegschancen abzuwarten.

    Übertragen auf den Kryptomarkt bedeutet das: Auch hier könnte die aktuelle
    Euphorie jederzeit in Ernüchterung umschlagen. Zumal sichere Alternativen wie
    US-Staatsanleihen mit rund 5 Prozent Rendite Anleger aus riskanteren Märkten
    abziehen können.

    Diese Produkte treiben die Rallye

    Ganz vorne stehen die neuen Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum. Sie ermöglichen
    es Fonds, Pensionskassen und Vermögensverwaltern, einfach in Krypto zu
    investieren. Möglich wurde das durch die regulatorische Öffnung in den USA: Erst
    seit den neuen Regeln dürfen selbst amerikanische Pensionskassen und Stiftungen
    Gelder offiziell in Krypto anlegen. Das bringt riesige Summen ins System. Dazu
    kommen klassische Krypto-Fonds und tokenisierte Staatsanleihen. Anbieter wie
    Ondo Finance, Franklin Templeton, Maple oder Backed Finance treiben diese
    Entwicklung voran.

    Was wären die größten Auslöser für eine Korrektur?

    Die größten Risiken sind steigende Zinsen, Abflüsse aus ETFs und übermäßiger
    Hebeleinsatz im Markt. Auch regulatorische Schocks oder Probleme bei Stablecoins
    können Panik auslösen. Hinzu kommen Black-Swan-Events - unvorhersehbare Schocks
    wie geopolitische Konflikte, Bankenkrisen oder Börsencrashs.

    Neu in diesem Zyklus sind Treasury Companies, die große Mengen an Coins in ihren
    Bilanzen halten. Sie befeuern die Kurse, doch wenn sie unter Druck geraten,
    könnten massive Verkäufe folgen.

    Kurzfristig sind Rückgänge von 20 bis 30 Prozent bei Bitcoin und Ethereum
