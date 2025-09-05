die Bayerische und die BarmeniaGothaer schließen exklusive Vertriebspartnerschaft unter dem Dach der compexx Finanz AG (FOTO)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die BarmeniaGothaer starten eine exklusive strategische Kooperation - auf Basis der Plattform compexx Finanz AG. Die compexx Finanz AG, eine 100%ige Tochter der Bayerischen, wird zur zentralen Bühne der …



