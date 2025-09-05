die Bayerische und die BarmeniaGothaer schließen exklusive Vertriebspartnerschaft unter dem Dach der compexx Finanz AG (FOTO)
München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die BarmeniaGothaer
starten eine exklusive strategische Kooperation - auf Basis der Plattform
compexx Finanz AG.
Die compexx Finanz AG, eine 100%ige Tochter der Bayerischen, wird zur zentralen
Bühne der neuen Vertriebspartnerschaft. Sie agiert nicht als klassischer
Vertrieb, sondern als unabhängige Plattform mit zwei strategischen Säulen: dem
Expertennetzwerk und den Vertriebsorganisationen. Dieses neue Konstrukt wird
gemeinsam von Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der compexx Finanz AG,
und Patrick Vehoff, Vorstand bei die Bayerische ProKunde AG und der compexx
Finanz AG, betreut. Gemeinsam entwickeln sie die compexx gezielt für die neue
Partnerschaft weiter.
Die Zusammenarbeit ist exklusiv - aber klar strukturiert: Die BarmeniaGothaer
bringt ihre Expertise in der privaten Krankenversicherung und im gewerblichen
Sachgeschäft ein. Die Bayerische steht für moderne Lösungen in privater und
betrieblicher Altersvorsorge, Biometrie sowie privater Sachversicherung. Auf der
Plattform compexx stellen beide Häuser den Beraterinnen und Beratern gezielte
Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen zur Verfügung.
Entstanden ist die Idee in engem Austausch zwischen Martin Gräfer, Vorstand der
Bayerischen, und Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT bei der
BarmeniaGothaer.
Gräfer betont: "Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz - und schaffen mit
compexx eine Plattform, die das Beste aus beiden Häusern zusammenführt. Unsere
Partnerinnen und Partner profitieren von gebündelter Expertise, neuen
Produktzugängen und der Beratung aus einer Hand. Das ist kein kurzfristiges
Projekt, sondern ein langfristiges Bekenntnis zu Nähe, Qualität und
unternehmerischer Freiheit im Vertrieb."
Frank Lamsfuß ergänzt: "Unsere Gespräche mit der Bayerischen waren von Anfang an
offen, lösungsorientiert und geprägt vom gemeinsamen Gestaltungswillen. Mit
compexx schaffen wir ein Modell, das nicht verwaltet, sondern vorangeht - für
Partnerinnen und Partner, die mehr erwarten. Zugleich gewinnen wir mit dieser
Kooperation einen weiteren strategischen Vertriebspartner mit einem
ganzheitlichen, kundenzentrierten Beratungsansatz."
Über die Bayerische
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978
