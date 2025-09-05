die Bayerische und die BarmeniaGothaer schließen exklusive Vertriebspartnerschaft unter dem Dach der compexx Finanz AG (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die BarmeniaGothaer
    starten eine exklusive strategische Kooperation - auf Basis der Plattform
    compexx Finanz AG.

    Die compexx Finanz AG, eine 100%ige Tochter der Bayerischen, wird zur zentralen
    Bühne der neuen Vertriebspartnerschaft. Sie agiert nicht als klassischer
    Vertrieb, sondern als unabhängige Plattform mit zwei strategischen Säulen: dem
    Expertennetzwerk und den Vertriebsorganisationen. Dieses neue Konstrukt wird
    gemeinsam von Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der compexx Finanz AG,
    und Patrick Vehoff, Vorstand bei die Bayerische ProKunde AG und der compexx
    Finanz AG, betreut. Gemeinsam entwickeln sie die compexx gezielt für die neue
    Partnerschaft weiter.

    Die Zusammenarbeit ist exklusiv - aber klar strukturiert: Die BarmeniaGothaer
    bringt ihre Expertise in der privaten Krankenversicherung und im gewerblichen
    Sachgeschäft ein. Die Bayerische steht für moderne Lösungen in privater und
    betrieblicher Altersvorsorge, Biometrie sowie privater Sachversicherung. Auf der
    Plattform compexx stellen beide Häuser den Beraterinnen und Beratern gezielte
    Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen zur Verfügung.

    Entstanden ist die Idee in engem Austausch zwischen Martin Gräfer, Vorstand der
    Bayerischen, und Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT bei der
    BarmeniaGothaer.

    Gräfer betont: "Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz - und schaffen mit
    compexx eine Plattform, die das Beste aus beiden Häusern zusammenführt. Unsere
    Partnerinnen und Partner profitieren von gebündelter Expertise, neuen
    Produktzugängen und der Beratung aus einer Hand. Das ist kein kurzfristiges
    Projekt, sondern ein langfristiges Bekenntnis zu Nähe, Qualität und
    unternehmerischer Freiheit im Vertrieb."

    Frank Lamsfuß ergänzt: "Unsere Gespräche mit der Bayerischen waren von Anfang an
    offen, lösungsorientiert und geprägt vom gemeinsamen Gestaltungswillen. Mit
    compexx schaffen wir ein Modell, das nicht verwaltet, sondern vorangeht - für
    Partnerinnen und Partner, die mehr erwarten. Zugleich gewinnen wir mit dieser
    Kooperation einen weiteren strategischen Vertriebspartner mit einem
    ganzheitlichen, kundenzentrierten Beratungsansatz."

    Über die Bayerische

    Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
    Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
    (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
    Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
    Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978
