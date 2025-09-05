XRP, ETH und SOL zeigen sich verhalten vor US-Arbeitsmarktdaten!

Solana wird bei 204,87 US-Dollar gehandelt und notiert damit 1,4 Prozent tiefer im Tagesverlauf sowie 0,9 Prozent auf Wochensicht. Trotz der Korrektur bleibt die charttechnische Struktur stabil. Mit einem RSI von 55 Punkten signalisiert die Kryptowährung nach wie vor Kaufinteresse. Kurzfristig gilt: Ein Ausbruch über 220 US-Dollar würde den Aufwärtstrend bestätigen, während ein Bruch unter 200 US-Dollar ein bearishes Signal senden könnte.

XRP notiert aktuell bei 2,83 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,47 Prozent auf Tagessicht und 1,02 Prozent im Wochenvergleich entspricht. Der Token testet derzeit die Unterstützung bei 2,80 US-Dollar, während der Relative Strength Index (RSI) bei 43 Punkten liegt, was auf nachlassende Dynamik hinweist.

Ethereum notiert bei 4.375 US-Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent auf Tagesbasis und ein Anstieg von 1,26 Prozent im Wochenvergleich. Der RSI liegt im neutralen Bereich um 50 Punkte. Technisch bleibt die Marke von 4.300 US-Dollar entscheidend: Hält die Unterstützung, könnte ETH nach Veröffentlichung der NFPs oder spätestens im Zuge der Fed-Sitzung Mitte September wieder Momentum aufbauen.

Der Crypto Fear & Greed Index notiert bei 50 von 100 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung (Stand: 11:40 Uhr MESZ).

Non-Farm Payrolls im Fokus

Für den Kryptomarkt sind dies vergleichsweise moderate Bewegungen. Die Märkte tendieren seitwärts, da Händler auf klare Signale aus den heutigen Konjunkturdaten und der folgenden Fed-Sitzung warten.

Ökonomen erwarten für August einen Stellenzuwachs von rund 45.000 neuen Arbeitsplätzen, während die privaten Payrolls bei 60.000 liegen könnten. Gleichzeitig wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent prognostiziert. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank erhöhen.

Fed-Sitzung im September als Schlüsselereignis

Derzeit preisen die Märkte bereits eine 91,7-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September ein – ein Szenario, das riskanten Anlagen wie Kryptowährungen Auftrieb geben könnte. Vor allem nach den zuletzt dovishen Signalen von Fed-Chef Jerome Powell ist die Zinssenkung wahrscheinlicher geworden. Die Fed-Sitzung wird am 16. und 17. September stattfinden und dürfte spätestens dann für Impulse am Krypto-Markt sorgen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



