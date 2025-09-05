CrowdStrike kauft Spezialisten für KI-Angriffe

Der strategische Schritt steht im Einklang mit der zunehmenden Bedeutung von KI-gestützten Cybersicherheitslösungen, um sich vor der wachsenden Zahl an Cyberangriffen zu schützen. Laut CrowdStrike kann Onum bis zu fünfmal mehr Ereignisse pro Sekunde verarbeiten als Konkurrenzsysteme, die Kosten für die Datenaufbewahrung um bis zu 50 Prozent senken und eine bis zu 70 Prozent schnellere Reaktion auf Vorfälle bei 40 Prozent weniger Aufnahmeaufwand ermöglichen.

CrowdStrike hat die Übernahme des spanischen Telemetrie-Startups Onum für 290 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Übernahme soll das Falcon SIEM, die fortschrittliche Sicherheitsplattform von CrowdStrike, weiter stärken und die Bedrohungserkennung beschleunigen, indem sie die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit ermöglicht.

CrowdStrike-CEO George Kurtz beschrieb Onum als ideale Ergänzung zu den KI-basierten Sicherheitsambitionen des Unternehmens. Der Deal unterstreicht CrowdStrikes Strategie, teure Übernahmen zu vermeiden. Seit 2017 hat das Unternehmen acht Firmen übernommen, darunter Humio für 400 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und Flow Security im Jahr 2024 für angeblich 200 Millionen US-Dollar.

Kurtz ließ hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens keine Zweifel und betonte, dass der Bedarf an Sicherheit morgen größer sein wird als heute. Zudem hob er die strategische Bedeutung von Daten für die Cybersicherheit hervor: Die Fähigkeit seines Unternehmens, mehr Daten zu erfassen, vergrößere die Chance, komplexe Probleme aus KI-Sicht zu lösen, erklärte er.

Im zweiten Quartal 2025 übertraf der Ergebnisbericht von CrowdStrike die Erwartungen, allerdings führte eine schwächere Umsatzprognose im nachbörslichen Handel zu einem Kursrückgang von rund 4 Prozent.



Der Kauf von Onum dürfte für CrowdStrike ein bedeutender Schritt sein, seine Führungsposition im schnell wachsenden Markt der Cybersicherheit behaupten und ausbauen zu können.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 354,3EUR auf Tradegate (05. September 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.