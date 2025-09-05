Mindestens 11.000 fehlen
Wie ausländische Fachkräfte Deutschlands Physio-Krise lindern können (FOTO)
Köln (ots) - Therapiebedarf auf Rekordniveau, doch die Fachkräfte fehlen: In
deutschen Physiopraxen ist der Personalmangel dramatisch. Laut offiziellen
Zahlen fehlen rund 11.000 Therapeuten - realistisch gesehen ist es wohl das
Dreifache. In vielen Praxen könnte man theoretisch direkt erweitern oder neue
Standorte eröffnen. Praktisch aber fehlen schlichtweg die Menschen, die
behandeln könnten - mit gravierenden Folgen.
Ohne ausländische Fachkräfte wird es nicht mehr lange gehen, weil das vorhandene
Personal bereits am Limit arbeitet und der Bedarf weiter steigt. Bleibt die
Verstärkung aus, geraten nicht nur die Behandlungsqualität, sondern auch ganze
Praxen in eine ernsthafte Schieflage. Wie eine erfolgreiche Integration gelingt
und welche Chancen sich daraus ergeben, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Mehr als ein statistischer Engpass
Die offiziell benannten 11.000 fehlenden Physiotherapeuten bilden nur einen
Bruchteil der tatsächlichen Versorgungslücke in Deutschland ab. In Wahrheit
dürfte der Bedarf um ein Vielfaches höher liegen, denn viele Praxen melden
offene Stellen längst nicht mehr, da sie ohnehin keine Bewerbungen erwarten.
Häufig berichten Praxisinhaber davon, dass sie auf einen Schlag zusätzliche
Behandlungsräume auslasten oder neue Standorte schaffen könnten - gäbe es
ausreichend Personal. Der Grund für die Diskrepanz zwischen Statistik und
Realität liegt auch darin, dass gemeldete Stellen meist das absolute Minimum
abbilden und keinerlei Entwicklungsperspektive für die Betriebe ermöglichen.
Hinzu kommt: Durch den demografischen Wandel, die steigende Zahl chronischer
Erkrankungen und die wachsende Bedeutung der Physiotherapie in Prävention und
Rehabilitation nimmt der Bedarf jedes Jahr weiter zu. Gleichzeitig scheiden Jahr
für Jahr Therapeuten altersbedingt aus dem Beruf aus, und der Nachwuchs fehlt.
In Summe verschärft das die Situation zunehmend.
Folgen für Patienten und Branche
Die Auswirkungen des Mangels sind für Patienten in vielen Regionen bereits
spürbar. Immer längere Wartezeiten auf Therapieplätze oder Ersttermine gehören
zum Alltag, insbesondere bei akutem Bedarf oder nach Operationen kann die
notwendige Behandlung oft nicht zeitnah beginnen.
Für die betroffenen Praxen selbst ergeben sich weitere Konsequenzen: Sie können
der vorhandenen Nachfrage nicht mehr gerecht werden, Expansionspläne verpuffen
und Investitionen bleiben aus. Während die Belastung für das bestehende Personal
weiter wächst, besteht die Gefahr, dass Behandlungsqualität und
Patientenversorgung langfristig Schaden nehmen. Je länger die Situation
andauert, desto größer der Rückstau und die Frustration bei Patienten sowie
