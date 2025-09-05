    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wie ausländische Fachkräfte Deutschlands Physio-Krise lindern können (FOTO)

    Köln (ots) - Therapiebedarf auf Rekordniveau, doch die Fachkräfte fehlen: In
    deutschen Physiopraxen ist der Personalmangel dramatisch. Laut offiziellen
    Zahlen fehlen rund 11.000 Therapeuten - realistisch gesehen ist es wohl das
    Dreifache. In vielen Praxen könnte man theoretisch direkt erweitern oder neue
    Standorte eröffnen. Praktisch aber fehlen schlichtweg die Menschen, die
    behandeln könnten - mit gravierenden Folgen.

    Ohne ausländische Fachkräfte wird es nicht mehr lange gehen, weil das vorhandene
    Personal bereits am Limit arbeitet und der Bedarf weiter steigt. Bleibt die
    Verstärkung aus, geraten nicht nur die Behandlungsqualität, sondern auch ganze
    Praxen in eine ernsthafte Schieflage. Wie eine erfolgreiche Integration gelingt
    und welche Chancen sich daraus ergeben, erfahren Sie in diesem Beitrag.

    Mehr als ein statistischer Engpass

    Die offiziell benannten 11.000 fehlenden Physiotherapeuten bilden nur einen
    Bruchteil der tatsächlichen Versorgungslücke in Deutschland ab. In Wahrheit
    dürfte der Bedarf um ein Vielfaches höher liegen, denn viele Praxen melden
    offene Stellen längst nicht mehr, da sie ohnehin keine Bewerbungen erwarten.

    Häufig berichten Praxisinhaber davon, dass sie auf einen Schlag zusätzliche
    Behandlungsräume auslasten oder neue Standorte schaffen könnten - gäbe es
    ausreichend Personal. Der Grund für die Diskrepanz zwischen Statistik und
    Realität liegt auch darin, dass gemeldete Stellen meist das absolute Minimum
    abbilden und keinerlei Entwicklungsperspektive für die Betriebe ermöglichen.
    Hinzu kommt: Durch den demografischen Wandel, die steigende Zahl chronischer
    Erkrankungen und die wachsende Bedeutung der Physiotherapie in Prävention und
    Rehabilitation nimmt der Bedarf jedes Jahr weiter zu. Gleichzeitig scheiden Jahr
    für Jahr Therapeuten altersbedingt aus dem Beruf aus, und der Nachwuchs fehlt.
    In Summe verschärft das die Situation zunehmend.

    Folgen für Patienten und Branche

    Die Auswirkungen des Mangels sind für Patienten in vielen Regionen bereits
    spürbar. Immer längere Wartezeiten auf Therapieplätze oder Ersttermine gehören
    zum Alltag, insbesondere bei akutem Bedarf oder nach Operationen kann die
    notwendige Behandlung oft nicht zeitnah beginnen.

    Für die betroffenen Praxen selbst ergeben sich weitere Konsequenzen: Sie können
    der vorhandenen Nachfrage nicht mehr gerecht werden, Expansionspläne verpuffen
    und Investitionen bleiben aus. Während die Belastung für das bestehende Personal
    weiter wächst, besteht die Gefahr, dass Behandlungsqualität und
    Patientenversorgung langfristig Schaden nehmen. Je länger die Situation
    andauert, desto größer der Rückstau und die Frustration bei Patienten sowie
