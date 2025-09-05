Wie ausländische Fachkräfte Deutschlands Physio-Krise lindern können (FOTO)

Köln (ots) - Therapiebedarf auf Rekordniveau, doch die Fachkräfte fehlen: In

deutschen Physiopraxen ist der Personalmangel dramatisch. Laut offiziellen

Zahlen fehlen rund 11.000 Therapeuten - realistisch gesehen ist es wohl das

Dreifache. In vielen Praxen könnte man theoretisch direkt erweitern oder neue

Standorte eröffnen. Praktisch aber fehlen schlichtweg die Menschen, die

behandeln könnten - mit gravierenden Folgen.



Ohne ausländische Fachkräfte wird es nicht mehr lange gehen, weil das vorhandene

Personal bereits am Limit arbeitet und der Bedarf weiter steigt. Bleibt die

Verstärkung aus, geraten nicht nur die Behandlungsqualität, sondern auch ganze

Praxen in eine ernsthafte Schieflage. Wie eine erfolgreiche Integration gelingt

und welche Chancen sich daraus ergeben, erfahren Sie in diesem Beitrag.









Die offiziell benannten 11.000 fehlenden Physiotherapeuten bilden nur einen

Bruchteil der tatsächlichen Versorgungslücke in Deutschland ab. In Wahrheit

dürfte der Bedarf um ein Vielfaches höher liegen, denn viele Praxen melden

offene Stellen längst nicht mehr, da sie ohnehin keine Bewerbungen erwarten.



Häufig berichten Praxisinhaber davon, dass sie auf einen Schlag zusätzliche

Behandlungsräume auslasten oder neue Standorte schaffen könnten - gäbe es

ausreichend Personal. Der Grund für die Diskrepanz zwischen Statistik und

Realität liegt auch darin, dass gemeldete Stellen meist das absolute Minimum

abbilden und keinerlei Entwicklungsperspektive für die Betriebe ermöglichen.

Hinzu kommt: Durch den demografischen Wandel, die steigende Zahl chronischer

Erkrankungen und die wachsende Bedeutung der Physiotherapie in Prävention und

Rehabilitation nimmt der Bedarf jedes Jahr weiter zu. Gleichzeitig scheiden Jahr

für Jahr Therapeuten altersbedingt aus dem Beruf aus, und der Nachwuchs fehlt.

In Summe verschärft das die Situation zunehmend.



Folgen für Patienten und Branche



Die Auswirkungen des Mangels sind für Patienten in vielen Regionen bereits

spürbar. Immer längere Wartezeiten auf Therapieplätze oder Ersttermine gehören

zum Alltag, insbesondere bei akutem Bedarf oder nach Operationen kann die

notwendige Behandlung oft nicht zeitnah beginnen.



Für die betroffenen Praxen selbst ergeben sich weitere Konsequenzen: Sie können

der vorhandenen Nachfrage nicht mehr gerecht werden, Expansionspläne verpuffen

und Investitionen bleiben aus. Während die Belastung für das bestehende Personal

weiter wächst, besteht die Gefahr, dass Behandlungsqualität und

Patientenversorgung langfristig Schaden nehmen. Je länger die Situation

andauert, desto größer der Rückstau und die Frustration bei Patienten sowie





