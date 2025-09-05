Carnegie sichert sich Schlüsselrolle in € 4 Millionen Innovationsprojekt

- Das mit 4 Millionen Euro geförderte Projekt wird fortschrittliche, steuerungsorientierte Innovationen hervorbringen, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von CETO-Wellenenergieanlagen weiter zu verbessern

- Carnegie wurde als Haupttechnologiepartner für das „COIN”-Projekt ausgewählt, das im Rahmen des Programms „Horizon Europe” vollständig finanziert wird

- Die CETO-Technologie von Carnegie wird als Referenz-Wellenenergiekonverter für die Erprobung und Validierung der Projektinnovationen dienen

- Das Projekt baut auf den bestehenden Partnerschaften von Carnegie mit Quoceant und Hewlett-Packard Enterprise auf, um CETO-Komponenten im kommerziellen Maßstab zu entwickeln

5. September 2025, Carnegie (ASX: CCE) freut sich, seine Rolle als wichtiger Technologiepartner im kürzlich gestarteten COIN-Projekt (Control-Oriented INnovations for future wave energy farms) bekannt zu geben, das zu 100 % von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms „Horizont Europa“ finanziert wird.

Mit einem Gesamtbudget von 4 Millionen Euro bringt das COIN-Projekt ein Konsortium von neun führenden Organisationen aus ganz Europa zusammen, darunter Carnegie Technologies Spain S.L. Das Projekt wird von der Technischen Universität Braunschweig (Deutschland) koordiniert und durch die Ausschreibung „Kritische Technologien für die Meeresenergieparks der Zukunft” von Horizon Europe finanziert.

COIN wird sich auf die Entwicklung und Optimierung von Innovationen konzentrieren, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Nachhaltigkeit zukünftiger Wellenenergieanlagen zu verbessern. Dazu gehören ein neuartiges Verbindungssystem, ein KI-gestütztes Wellenvorhersagesystem und ein auf digitalen Zwillingen basierendes Rahmenwerk für die Zustandsüberwachung und zustandsbewusste Steuerung. Das Projekt zielt darauf ab, die Stromgestehungskosten (LCOE) von Wellenenergie um 30 % zu senken.