    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.09.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.09.25
    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-0,83 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,29 %), DAX Performance (+0,06 %), MDAX (Performance) (+0,80 %), adidas AG (+0,84 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold SW8T7R Short 33,58 432,25 Tsd.
    NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future DW551J Long 1,77 214,55 Tsd.
    DAX Performance PJ1YEA Long 29,25 199,28 Tsd.
    DAX Performance DY75EE Long 23,66 198,10 Tsd.
    Rheinmetall AG FA0HM1 Long 6,36 135,00 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SY1KX0 Long 3,25 1,13 Mio.
    adidas AG SW3YV4 Long 15,92 235,00 Tsd.
    Gold VK8EWK Long 5,23 79,80 Tsd.
    Micron Technology Inc HS2RDX Long 5,26 68,81 Tsd.
    Alphabet A SY1J21 Long 7,11 55,65 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    MDAX (Performance)
    Classic
    		DJ7348 285,10 Tsd.
    Siemens Energy
    Sonstige
    		DK1FT1 203,32 Tsd.
    Nordex SE
    Sonstige
    		DK1GBZ 119,84 Tsd.
    Compagnie de Saint Gobain
    Classic
    		DQ5GLE 87,09 Tsd.
    Nordex SE
    Sonstige
    		DK1F49 80,57 Tsd.



    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.09.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.