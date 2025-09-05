Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.09.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (-0,83 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,29 %), DAX Performance (+0,06 %), MDAX (Performance) (+0,80 %), adidas AG (+0,84 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|SW8T7R
|Short
|33,58
|432,25 Tsd.
|NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future
|DW551J
|Long
|1,77
|214,55 Tsd.
|DAX Performance
|PJ1YEA
|Long
|29,25
|199,28 Tsd.
|DAX Performance
|DY75EE
|Long
|23,66
|198,10 Tsd.
|Rheinmetall AG
|FA0HM1
|Long
|6,36
|135,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SY1KX0
|Long
|3,25
|1,13 Mio.
|adidas AG
|SW3YV4
|Long
|15,92
|235,00 Tsd.
|Gold
|VK8EWK
|Long
|5,23
|79,80 Tsd.
|Micron Technology Inc
|HS2RDX
|Long
|5,26
|68,81 Tsd.
|Alphabet A
|SY1J21
|Long
|7,11
|55,65 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|MDAX (Performance)
|
Classic
|DJ7348
|285,10 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DK1FT1
|203,32 Tsd.
|Nordex SE
|
Sonstige
|DK1GBZ
|119,84 Tsd.
|Compagnie de Saint Gobain
|
Classic
|DQ5GLE
|87,09 Tsd.
|Nordex SE
|
Sonstige
|DK1F49
|80,57 Tsd.
