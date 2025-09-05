    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ford-Belegschaft macht wohl Weg frei für Sparkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitskampf bei Ford Köln steht vor dem Ende.
    • IG Metall und Management einigten sich auf Kompromiss.
    • 2.900 Stellen fallen bis 2027, hohe Abfindungen.
    Ford-Belegschaft macht wohl Weg frei für Sparkurs
    Foto: Gerry Broome - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Arbeitskampf bei den Kölner Ford -Werken steht vor dem Ende. Nachdem sich die IG Metall und das Management im Juli auf einen Kompromiss zu Sparmaßnahmen, Abfindungspaketen und anderen finanziellen Schutzmaßnahmen geeinigt hatten, lässt die Gewerkschaft in dieser Woche mehr als 10.000 Gewerkschaftsmitglieder der Ford-Werke abstimmen. Am Freitagmorgen begann die Auszählung.

    Der Sprecher der IG Metall bei den Ford-Werken, David Lüdtke, sagte am späten Vormittag: "Wir rechnen damit, dass die Beschäftigten das Verhandlungsergebnis annehmen und für die Beendigung der Arbeitskämpfe stimmen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company!
    Long
    10,53€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,27€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 7,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die erbitterte Auseinandersetzung zwischen Belegschaft und Management hatte im Mai zum ersten Streik in der Geschichte der 1930 gegründeten Kölner Ford-Werke geführt, die Arbeitsniederlegung dauerte einen Tag und legte die Produktion komplett lahm.

    Jede vierte Stelle soll wegfallen

    Ford ist unter Druck, der Verkauf neuer E-Fahrzeuge aus Köln liegt unter den Erwartungen. Bis Ende 2027 sollen 2.900 Stellen wegfallen und damit circa ein Viertel der noch etwa 11.500 Arbeitsplätze. Wer geht, bekommt laut Kompromiss zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung recht hohe Abfindungen. Außerdem gibt es eine finanzielle Vereinbarung mit dem US-Mutterkonzern, die der Belegschaft mehr Sicherheit gibt.

    Das Ergebnis der Urabstimmung dürfte am Freitagnachmittag bekanntgegeben werden. Um das Verhandlungsergebnis abzulehnen und den Arbeitskampf wider Erwarten doch noch fortzuführen, müssten mindestens drei Viertel der bei den Kölner Ford-Werken tätigen IG-Metaller dem zustimmen - das gilt als wenig wahrscheinlich.

    Zuletzt zogen die Verkaufszahlen von Ford-Pkw in Deutschland auf niedrigem Niveau an. Seit Jahresbeginn hat sich der Marktanteil von Ford-Pkw in Deutschland von circa 3 auf 4,5 Prozent erhöht./wdw/DP/jha

    Ford Motor

    -0,16 %
    -0,38 %
    +5,17 %
    +11,31 %
    +1,10 %
    -35,16 %
    +71,10 %
    -18,81 %
    +73,10 %
    ISIN:US3453708600WKN:502391

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 9,99 auf Tradegate (05. September 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um -0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 39,14 Mrd..

    Ford Motor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000USD.





    Community Beiträge zu Ford Motor - 502391 - US3453708600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ford Motor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ford-Belegschaft macht wohl Weg frei für Sparkurs Der Arbeitskampf bei den Kölner Ford -Werken steht vor dem Ende. Nachdem sich die IG Metall und das Management im Juli auf einen Kompromiss zu Sparmaßnahmen, Abfindungspaketen und anderen finanziellen Schutzmaßnahmen geeinigt hatten, lässt die …