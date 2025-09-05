    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie klettert deutlich - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +5,62 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie klettert deutlich - 05.09.2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,62 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Salzgitter über einen Zuwachs von +6,10 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -0,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +41,55 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,04 %
    1 Monat +1,22 %
    3 Monate +6,10 %
    1 Jahr +53,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die in den letzten Tagen um 25% gestiegen ist. Anleger äußern sowohl Skepsis über die langfristige Entwicklung als auch Optimismus aufgrund der Abkopplung von Aurubis, was als Kaufgelegenheit gesehen wird. Zudem wird das Potenzial der Rüstungsindustrie für zusätzliche Umsätze und Margen thematisiert, während die allgemeine Marktstimmung gemischt bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd.EUR wert.

    Stahlwerte ziehen an mit dem Metallpreisumfeld


    Anziehende Kurse im Rohstoffsektor haben sich am Freitag auch positiv auf Stahlaktien ausgewirkt. Im Vorfeld wichtiger geldpolitischer Signale, die am Nachmittag von Konjunkturdaten aus den USA ausgehen könnten, lag der Branchenindex Stoxx Europe …

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +5,72 %
    -0,54 %
    +0,09 %
    +5,32 %
    +50,78 %
    -7,66 %
    +57,92 %
    -15,98 %
    +3.660,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
