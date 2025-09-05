    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ukraine greift Raffinerie in Russland an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine greift Ölraffinerie in Rjasan an.
    • Gouverneur meldet abgeschossene Drohnen, keine Verletzten.
    • Ukraine zielt auf Treibstoffversorgung Russlands ab.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    RJASAN (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie in der russischen Region Rjasan angegriffen. Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, schrieb bei Facebook von Angriffen auf die Raffinerie in dem Gebiet rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau sowie auf ein Öldepot in dem von Russland besetzten Gebiet Luhansk.

    In sozialen Medien wurden nicht unabhängig überprüfbare Fotos und Videos veröffentlicht, die den Brand der Raffinerie und des Öldepots zeigen sollen. Die Ölraffinerie in Rjasan ist eine der größten in Russland.

    Der Gouverneur des Gebiets Rjasan, Pawel Malkow, schrieb bei Telegram, dass acht Drohnen über der Region abgeschossen worden seien. Verletzte, Schäden an Wohnhäusern und Infrastruktur gebe es nicht. Er räumte aber ein, dass Trümmerteile auf das Gelände eines Industriebetriebs gefallen seien, die Folgen würden beseitigt.

    Das russische Verteidigungsministerium teilte später mit, dass 92 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien - neun davon über der Region Rjasan.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes hat sie in den letzten Wochen verstärkt Objekte der Treibstoffversorgung in Russland angegriffen, um den Nachschub für Moskaus Militär zu stören./ksr/DP/jha




    dpa-AFX
