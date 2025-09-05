JIMMY stellt auf der IFA 2025 erstmals R9- und Matrix-Serien Countertop RO Water Purifiers vor

Die JIMMY-Tisch-RO-Reiniger definieren die bedarfsgerechte Flüssigkeitszufuhr neu: Die Plug-and-Play-Installation ohne Rohrleitungen liefert überall frisches und gesundes Wasser. Durch ein 7-stufiges Reinigungssystem mit einem 0,0001-Mikron-Umkehrosmosefilter und UV-Sterilisation eliminiert das System 99,9 % der Verunreinigungen, einschließlich Schwermetalle, Bakterien und PFAS. Durch die Remineralisierung nach der Filtration wird ein erstklassiges Mineralwasser-Mundgefühl erreicht und der Verbrauch von mehr als 3.500 Plastikflaschen pro Jahr und Einheit vermieden - für einen nachhaltigen Lebensstil. Die JIMMY R9- und Matrix-Serien setzen mit ihrem Durchlauferhitzungssystem neue Maßstäbe für direkt gereinigtes Wasser mit präzisen Temperatureinstellungen von 45°C bis 98°C, die dynamisch alle Szenarien von der Zubereitung von Säuglingsnahrung bis zur Kaffee- und Teezubereitung bedienen.

BERLIN, September 5, 2025 /PRNewswire/ -- JIMMYs Scheinwerferlicht auf der IFA 2025 richtet sich auf eine Reihe von Tisch-RO-Wasserreinigern, die R9- und Matrix-Serie, die sichere, reine und bequeme Trinklösungen für alle Szenarien bieten.

Die R9- und Matrix-Serien haben zwar die gleichen Kerninnovationen, unterscheiden sich aber strategisch von Modell zu Modell, um unterschiedliche Trinkbedürfnisse zu erfüllen.

JIMMY R9 bietet tragbare Sicherheit mit zwei abnehmbaren Tritan-Behältern, die überall bequemen Zugang zu Flüssigkeit ermöglichen.

JIMMY R9 Pro erweitert die Basisversion R9 um die Funktion des gekühlten Wassers mit einer Temperatur von 10°C, ideal zur Erfrischung in warmen Umgebungen.

Die JIMMY Matrix series verkörpert modulare Innovation, indem sie ein zentrales Wasserreinigungssystem mit gekühltem Wasser, Sprudelwasser, Eiswürfeln und Eiszerkleinerungsfunktionen integriert. So wird die Flüssigkeitszufuhr zu einem vielseitigen und intelligenten Erlebnis, bei dem Gesundheit auf Genuss trifft. Der JIMMY Matrix-Hauptrechner kann eigenständig betrieben oder mit einem Modul für gekühlte Sprudel oder einem Modul für Eiserzeuger und Brecher integriert werden. Die verschiedenen Matrix-Module lassen sich wie Bauklötze zusammenstecken und ermöglichen es den Haushalten, ein individuelles Trinkzentrum zu gestalten, in dem sich Wasser in prickelnde Unterhaltung oder eisgefüllte Vitalität verwandelt.

JIMMY R9 ist ab sofort bei Amazon erhältlich: DE/FR/ES , und demnächst auch R9 Pro und Matrix Series. Jenseits der Reinigung: Reinheit entfacht die Kunst der Flüssigkeitszufuhr und den nachhaltigen Genuss.

Über JIMMY

JIMMY, eine technologieorientierte Haushaltsgerätemarke der KingClean Electric Co., LTD, setzt sich seit 31 Jahren dafür ein, Familien weltweit ein gesundes und bequemes Leben zu ermöglichen.

KingClean konzentriert sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 seit 31 Jahren auf die Umweltreinigungsbranche. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 F&E-Ingenieure, meldet jährlich etwa 200 neue Patente an und hält mehr als 2.200 Patente. JIMMY nutzt die robusten Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten von KingClean und engagiert sich für bahnbrechende Innovationen, die einen saubereren Weg zur Verbesserung der Lebensqualität und des allgemeinen Wohlbefindens bieten.

