Nvidia-Partner profitiert: Umsatzsprung dank KI-Nachfrage in den USA!

Der taiwanische Elektronikkonzern Hon Hai Precision Industry, international bekannt als Foxconn, hat im August einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet. Der wichtigste Partner von Nvidia im Bereich Serverproduktion meldete Einnahmen von 606,5 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz in den Vereinigten Staaten weiter stark bleibt.

Das Unternehmen teilte mit, dass es im laufenden Quartal sowohl sequenziell als auch im Jahresvergleich mit höheren Umsätzen rechnet. Treiber seien steigende Auslieferungen von Cloud-Produkten. Analysten erwarten im Schnitt ein Wachstum von 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Besonders das Geschäft mit Servern soll die Entwicklung vorantreiben: Hon Hai stellt in Aussicht, die Verkäufe in diesem Segment in den kommenden Monaten mehr als zu verdoppeln.

Dem gegenüber verliert das Geschäft mit Unterhaltungselektronik an Dynamik. Foxconn fertigt nach wie vor einen erheblichen Teil seiner Umsätze mit Apple-Produkten wie dem iPhone. Doch die schwankenden iPhone-Verkäufe unterstreichen, wie wichtig das expandierende Servergeschäft für die Zukunft geworden ist.

Geopolitische Risiken erzwingen Strategiewechsel

Die Abhängigkeit von China gerät zunehmend in den Fokus. Hon Hai baut seine Produktionsstandorte deshalb stärker international aus. Schon im Mai senkte das Unternehmen seine Jahresprognose, weil es wirtschaftliche Folgen des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China fürchtet.

Der US-Präsident Donald Trump kündigte später Strafzölle von 100 Prozent auf Halbleiterimporte an, versprach jedoch Ausnahmen für Firmen, die ihre Fertigung in die Vereinigten Staaten verlagern. Hon Hai reagiert: Mit Unterstützung von Apple und Nvidia erweitert Hon Hai seine Präsenz in Amerika, um möglichen Zoll-Abgaben aus dem Weg zu gehen. Führungskräfte erklärten, dass die Produktion von Servern für Künstliche Intelligenz an den bestehenden Standorten in Wisconsin und Texas deutlich hochgefahren werden soll.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion