    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 39,20 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Infineon auf "Neutral" mit 39,20 Euro.
    • Markterwartungen für 2026 müssen zurückgeschraubt werden.
    • Aktien unter Druck bis zum Ausblick Mitte November.
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST

    Infineon Technologies

    ISIN:DE0006231004WKN:623100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 32,05 auf Tradegate (05. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -12,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 41,65 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +22,35 %/+53,73 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 39,20 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
