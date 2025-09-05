ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 39,20 Euro
- JPMorgan belässt Infineon auf "Neutral" mit 39,20 Euro.
- Markterwartungen für 2026 müssen zurückgeschraubt werden.
- Aktien unter Druck bis zum Ausblick Mitte November.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 32,05 auf Tradegate (05. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -12,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 41,65 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +22,35 %/+53,73 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 39,20 Euro
