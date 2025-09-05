Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 99,10 auf Tradegate (05. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,30 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+58,59 % bedeutet.