Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Atoss auf 130 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Anlegerinteresse nach Präsentation stark gestiegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 99,10 auf Tradegate (05. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,30 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+58,59 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 130 Euro
Bewertung nach wie vor sportlich mit KGV von über 40, Gewinn dürfte dieses Jahr fallen und durch Ki weitere Unsicherheit ob Atoss zu den Gewinnern oder Verlierer gehören wird, aktuell auf Unterstützung im Chart
Die ATOSS Software SE gab die Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 170,63 Mio. EUR im Vergleich zu 151,2 Mio. EUR vor einem Jahr. Der Nettogewinn belief sich auf 45,45 Millionen Euro, verglichen mit 35,77 Millionen Euro im Vorjahr.
Der unverwässerte Gewinn je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft betrug 286 EUR gegenüber 225 EUR im Vorjahr. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 286 EUR gegenüber 225 EUR im Vorjahr.
