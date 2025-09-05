    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Atoss auf 130 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
    • Anlegerinteresse nach Präsentation stark gestiegen.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'
    Foto: ATOSS Software AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Short
    104,77€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    93,48€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ATOSS Software

    -0,60 %
    -4,34 %
    -15,30 %
    -27,24 %
    -29,01 %
    +55,82 %
    +47,36 %
    +735,39 %
    +1.000,00 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 99,10 auf Tradegate (05. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +21,21 %/+58,59 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 130 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel …