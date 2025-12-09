    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.09.2025 bis 12.09.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 08.09.2025

    - (Nr. 324) Außenhandel, Juli 2025
    - (Nr. 325) Produktionsindex, Juli 2025
    - (Nr. 326) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte),
    1. Halbjahr 2025

    Dienstag, 09.09.2025

    - (Nr. 327) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2025
    - (Nr. 37) Zahl der Woche: Fahrleistung privater Haushalte, Jahr 2023

    Mittwoch, 10.09.2025

    - (Nr. 328) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag:
    31.12.2024
    - (Nr. N049) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, Jahr 2024
    - (Nr. 329) Tertiäre Bildungsabschlüsse, Jahr 2024 (Internationale
    Bildungsindikatoren im Ländervergleich - Ausgabe 2025)

    Donnerstag, 11.09.2025

    - (Nr. 330) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2025
    - (Nr. 331) Inlandstourismus, Juli 2025
    - (Nr. 332) Insolvenzen, Juni und 1. Halbjahr 2025 + Schnellindikator August
    2025

    Freitag, 12.09.2025

    - (Nr. 333) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6111540
    OTS: Statistisches Bundesamt




