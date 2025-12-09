Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.09.2025 bis 12.09.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 08.09.2025



- (Nr. 324) Außenhandel, Juli 2025

- (Nr. 325) Produktionsindex, Juli 2025

- (Nr. 326) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte),

1. Halbjahr 2025





Dienstag, 09.09.2025



- (Nr. 327) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2025

- (Nr. 37) Zahl der Woche: Fahrleistung privater Haushalte, Jahr 2023



Mittwoch, 10.09.2025



- (Nr. 328) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag:

31.12.2024

- (Nr. N049) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, Jahr 2024

- (Nr. 329) Tertiäre Bildungsabschlüsse, Jahr 2024 (Internationale

Bildungsindikatoren im Ländervergleich - Ausgabe 2025)



Donnerstag, 11.09.2025



- (Nr. 330) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2025

- (Nr. 331) Inlandstourismus, Juli 2025

- (Nr. 332) Insolvenzen, Juni und 1. Halbjahr 2025 + Schnellindikator August

2025



Freitag, 12.09.2025



- (Nr. 333) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



