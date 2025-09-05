DOOGEE „Tech For The Wild" - robuste Innovation trifft auf Outdoor-Freiheit bei der IFA 2025 Berlin

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Seit 16 Jahren ist DOOGEE der Inbegriff für robuste Technologie. Jetzt definiert das Unternehmen Outdoor-Erlebnisse neu – mit einer umweltbewussten Vision von Nachhaltigkeit, zirkulärem Design und umweltschonenden Materialien. Auf der IFA 2025 präsentiert DOOGEE „Tech For The Wild" – mehr als nur eine Demonstration von Schutz und Performance. Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Materialien und das Konzept erneuerbarer Energie.

Die V Max-Serie ist mit einem leistungsstarken Akku und einer HD-Kamera ausgestattet, sodass Outdoor-Abenteurer auch lange Reisen problemlos bewältigen können. Sie kombiniert eine extrem lange Akkulaufzeit mit vielseitigen Outdoor-Funktionen. So können Nutzer selbst in den entlegensten Winkeln der Welt arbeiten, kommunizieren und sich entspannen. V Max Play ist die Steigerung dieser Philosophie. Ausgestattet mit einer extrem hochauflösenden 200-MP-Hauptkamera fängt sie jedes Detail der Reise in atemberaubender Klarheit ein. Der integrierte Projektor verwandelt jede flache Oberfläche in eine Kinoleinwand für Besprechungen oder Unterhaltung

Shield-Serie: Mecha Evolution – unverwüstlich

Die Shield-Serie ist DOOGEEs Vorreiter in Sachen robuster Innovation und basiert auf dem Grundsatz „Rugged Outside And Inside" – außen und innen robust. Das Flaggschiff S200 Ultra verfügt über einen präzisionsgefertigten Rahmen aus Aluminium-Titan-Legierung und eine Abdeckung aus Aluminiumlegierung und ist damit der ideale Begleiter für Expeditionen in die Wildnis. Unterstützt wird es durch ein rückseitiges Display, das alle wichtigen Informationen auf einen Blick bereitstellt.

Partner für die Wildnis: Sensorik-Upgrades für Abenteuer

Genießen Sie das Outdoor-Erlebnis mit Leichtigkeit und Freiheit. Diese intelligenten Wearables und Audiogeräte wurden als „Wild Partners" für alle Entdecker und Sportbegeisterten entwickelt und kombinieren wasserdichte Langlebigkeit mit kabelloser Freiheit.

Anywise W1 Pro : Die robuste Uhr ist für die ganztägige Navigation im Freien konzipiert: 5ATM wasserdicht,Dual-Band-GPS und Offline-Karten , die eine Navigation ohne Smartphone ermöglichen. Wanderer lobten die Präzision der Offline-Navigation.

BoneAir Swim : IPX8-wasserdichte Kopfhörer mit Knochenleitung , die für die Sicherheit bei offenem Ohr entwickelt wurden, sodass Schwimmer unter Wasser Musik genießen können, ohne Umgebungsgeräusche zu blockieren – eine perfekte Balance zwischen Unterhaltung und Aufmerksamkeit.

SnapBeat : Dieser kompakte, magnetische Lautsprecher in Form einer Kamera mit Schutzklasse IP66 widerlegt die gängigen Vorurteile über sperrige Outdoor-Audiogeräte und sorgt mit seinem Stereoklang für Stimmung am Lagerfeuer.

Mehr als nur Produkte – eine einheitliche Outdoor-Matrix

Auf der IFA 2025 können Besucher in das DOOGEE Outdoor Tech Camp eintauchen, die neueste Ausrüstung in simulierten Feldszenarien testen und aus erster Hand erfahren, wie Technologie die Art und Weise verändern kann, wie wir uns in der Natur bewegen.

5. September 2025, Halle 6.2, Stand 207

KONTAKT: Yifeng He, influencer1@doogee.com

