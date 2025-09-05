    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Ein starkes Zeichen für Innovation und Qualität "Made in Germany"

    Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner besucht das Gillette-Werk in Berlin-Tempelhof. (FOTO)

    Berlin (ots) - Im Rahmen seines Engagements für die Stärkung des
    Wirtschaftsstandorts Berlin besuchte der Regierende Bürgermeister von Berlin,
    Kai Wegner, das Gillette-Werk in Berlin-Tempelhof. Bei einer Werksführung konnte
    er sich von der Innovationskraft und der hohen Fertigungsqualität überzeugen,
    die das Traditionswerk seit über 80 Jahren auszeichnen. Mit mehr als 500
    Mitarbeitenden ist das Gillette-Werk ein zentraler Bestandteil der globalen
    Produktionsstrategie und Lieferkette von Gillette.

    Ein besonderes Augenmerk lag während des Besuchs auf dem innovativen
    Arbeitszeitmodell, das im Berliner Werk seit Juli 2024 erfolgreich umgesetzt
    wird. Die Einführung der 4-Tage-Woche, kombiniert mit einer autonomen
    Nachtschicht, hat nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden positiv
    beeinflusst, sondern auch die Produktivität gesteigert. Der Regierende
    Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner: "Berlin ist ein attraktiver und
    innovativer Industriestandort - und wir als Berliner Senat unterstützen die
    Unternehmen bei ihrer Transformation zu einer modernen und digitalen
    Arbeitswelt. Das Gillette-Werk hat in Berlin eine lange Tradition und stellt
    sich dabei immer wieder für die Zukunft neu auf - auch mit modernen
    Arbeitszeitmodellen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Berlin zum
    Innovationsstandort Nummer Eins in Europa machen."

    Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Fertigung der Gillette Premiumklingen.
    In dieser hochmodernen Fertigungslinie werden u.a. die neuesten
    Premium-Rasierklingen für die GilletteLabs-Modelle hergestellt. Werksleiter
    Christoph Reif erklärte: "Mit dem Produktionsstart für die GilletteLabs Klingen
    im Frühjahr 2025 unterstreichen wir unsere Rolle als Kompetenzzentrum für
    Premium-Klingen. Diese neuen Klingen zeichnen sich durch ihre EverGlide(TM)
    Technologie aus, die für ein unvergleichliches Rasurerlebnis sorgt - und das
    alles "Made in Berlin". Diese Entwicklung ist ein weiterer Meilenstein in der
    Geschichte unseres Standorts und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir
    sind stolz darauf, dass etwa 50% der Premium Klingen weltweit hier in Berlin
    hergestellt werden." Betriebsratschef Lars Papenbrock fügt an: "Das neue
    Schichtmodell mit der 4-Tage-Woche und autonomen Nachtschicht, als tragendes
    Element des Tarifvertrages, wurde mit dem Betriebsrat und der IG Metall
    entwickelt und wird von uns unterstützt. Damit ist es gelungen, einen
    Zukunftssicherungsvertrag bis 2031 zu vereinbaren."

    Das Gillette Werk in Berlin steht für Präzision und höchste Qualität "Made in
    Germany". Im Rahmen der Kampagne "Wo Qualität Zu Hause Ist" rückt P&G die
    Menschen hinter der überlegenen Qualität von P&G Produkten und die Orte, an
    denen diese Qualität hier in Deutschland entsteht, in den Fokus.

    Über P&G

    Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der
    stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie
    Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,
    Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®,
    Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern
    tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter
    http://www.de.pg.com .

    Über Gillette

    Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und
    konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800
    Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis
    hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter
    Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere
    Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter
    http://www.gillette.de .

    Pressekontakt:

    P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.
    Theresa Geulen, Corporate Communications
    E-Mail: mailto:geulen.t@pg.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/6111566
    OTS: Procter & Gamble GmbH
    ISIN: US7427181091
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 136,0 auf Tradegate (05. September 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 318,38 Mrd..

    Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.




