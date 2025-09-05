Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner besucht das Gillette-Werk in Berlin-Tempelhof. (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 136,0 auf Tradegate (05. September 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um +2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 318,38 Mrd..

Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.