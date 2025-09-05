Nicola Mining - Analysten sehen den Beginn einer überzeugenden Wachstumsstory

Die Analysten von Noble Capital Markets haben ihre Kaufempfehlung für Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) vor wenigen Tagen erneuert. Das Unternehmen sehen sie am Beginn einer überzeugenden Wachstumsstory und bestätigen deshalb ihr „Outperform“-Rating. Den fairen Preis für Nicola Mining gibt Noble Capital Markets mit 0,75 US-Dollar bzw. 1,05 Kanadische Dollar (CAD) an.

Im Hintergrund der bestätigten Kaufempfehlung stehen die guten Finanzergebnisse für das zweite Quartal. In ihm meldete Nicola Mining einen Nettogewinn von 1.181.286 CAD oder 0,01 CAD pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 2.519.885 CAD oder (0,02) CAD pro Aktie im zweiten Quartal 2024. Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, denn diese hatten einen Nettoverlust von 1.077.068 CAD oder -0,01 CAD pro Aktie prognostiziert.

Die Abweichung von der ursprünglichen Schätzung ist zum größten Teil auf einen Bewertungsgewinn aus marktfähigen Wertpapieren zurückzuführen. Für das laufende Jahr hat Noble Capital Markets seine Schätzung für den Nettogewinn und den Gewinn pro Aktie von 7.582.855 CAD und 0,04 CAD auf 11.004.631 CAD bzw. 0,06 CAD pro Aktie angehoben. Dabei legten die Analysten die tatsächlichen Rohstoffpreise im Juli und August zugrunde.

In Kürze wird Nicola Mining über einen stabilen Cashflow verfügen

Für Nicola Mining spricht, dass die Merritt-Mühle ihre Produktion gerade hochfährt. Mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag befindet sich die Merritt-Mühle von Nicola auf dem Weg zur vollen kommerziellen Produktion und zu einer ständigen Generierung zusätzlichen Cashflows. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kapazität der Mühle bis zum Ende des dritten Quartals zu 100 Prozent ausgelastet sein wird.

Anfang Juli begann die Merritt Mill mit der Verarbeitung von Gold-Erz aus dem Bralorne-Projekt von Talisker Resources. Zusätzlich zur Verarbeitung von Erz für Talisker wird im dritten Quartal voraussichtlich auch Erz aus der Goldmine Dome Mountain von Blue Lagoon und aus dem Dominion Creek Gold Project, an dem Nicola einen wirtschaftlichen Anteil von 75 Prozent hält, verarbeitet werden.

Rund 100 Prozent Kurspotential

„Die Anlageempfehlung lautet „Outperform”. „Die Kapazitätssteigerung der Merritt Mill im dritten Quartal stellt einen Wendepunkt für das Unternehmen dar, da seine Einnahmen und sein Cashflow voraussichtlich deutlich steigen werden“, schreiben die Analysten von Noble Capital Markets. „Wir glauben, dass Nicola Mining am Anfang einer unserer Meinung nach überzeugenden Wachstumsstory in Bezug auf Einnahmen und Cashflow steht. Unsere Bewertung bleibt „Outperform” mit einem Kursziel von 0,75 US-Dollar oder 1,05 kanadischen Dollar pro Aktie.“

Trifft diese Einschätzung zu und ist das angegebene Kursziel realistisch, können sich die in Nicola Mining investierten Anleger über ein Kurspotential von rund 100 Prozent freuen.

