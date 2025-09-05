Christian Daudert im Interview / "Ohne Ideen keine Fortschritte - ohne Niederlagen keine Erfolge!" (FOTO)
Rostock (ots) - Christian Daudert ist Seriengründer und hat mit der STARAMBA SE
eine international viel beachtete Plattform im Bereich virtueller Welten und
3D-Technologie aufgebaut. Im Gespräch blickt er zurück auf die Erfolge und
Herausforderungen seines Projekts und verrät, welche Lehren er daraus für seine
heutigen Unternehmungen gezogen hat.
Moderatorin: Herr Daudert, bevor wir über die Geschichte der von Ihnen
gegründeten STARAMBA SE sprechen - was treibt Sie als Seriengründer an, und
woher stammen Ihre Ideen?
Christian Daudert: Wir erleben seit rund 20 Jahren einen tiefgreifenden
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Das Leben der Menschen hat sich
massiv verändert, und weitere Umbrüche stehen bevor. Ich sehe meine Aufgabe
darin, Innovationen auch in der globalen Fußballbranche zu platzieren. Die Ideen
dafür stammen häufig aus erfolgreichen neuen Produkten, die ich dann für den
Fußballbereich adaptiere.
Moderatorin: Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
Daudert: Gerne. Schauen wir auf die STARAMBA: Als sich weltweit Menschen in
virtuellen Communities zusammenschlossen und dort in völlig neuer Form
interagierten, war das für mich der Impuls, eine globale virtuelle Fußball-Welt
zu schaffen. Dort sollten sich Fußballfans aus aller Welt treffen und ihre Idole
- ob aus Vergangenheit oder Gegenwart - als lebensechte Avatare erleben können.
Moderatorin: Wurde diese Idee erfolgreich umgesetzt?
Daudert: Die Umsetzung war technologisch enorm anspruchsvoll. Wir mussten
Hardware- und Softwarelösungen entwickeln, die es so noch nicht gab: Etwa
3D-Scanner für Fußballstars, um realistische Avatare zu schaffen, eine virtuelle
3D-Welt kompatibel mit gängigen VR-Brillen und Motion-Capture-Technologien, die
den Figuren glaubwürdige Bewegungen ermöglichten. Hinzu kamen Lizenzverträge mit
Top-Clubs und Spielern, um digitale Zwillinge zu generieren. Alles in allem ein
sehr komplexes Vorhaben.
Moderatorin: Woran konnte man den Erfolg von STARAMBA messen?
Daudert: Zwischen 2014 und 2018 war der Hype um virtuelle Welten riesig.
VR-Brillen waren in aller Munde, und selbst Facebook investierte massiv. Unsere
Apps setzten in den App-Stores neue Qualitätsstandards. Keiner konnte so
lebensechte Avatare mit realistischen Bewegungen präsentieren. Fußballstars wie
Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo oder Clubs wie Real Madrid, Arsenal London und
Bayern München waren Teil davon. Aber auch außerhalb des Fußballs haben unsere
Avatare von Linkin Park, Usain Bolt oder Paris Hilton für Aufsehen gesorgt. Dank
unserer exzellenten Teams mit 105 Spezialisten aus aller Welt entstand ein
Unternehmenswert von bis zu 165 Millionen Euro - aus dem sprichwörtlichen
