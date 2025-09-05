Wirtschaft
Dax am Mittag leicht im Plus - US-Jobdaten erwartet
Infineon, Rheinmetall und Daimler Truck grüßten von der Spitze der Kursliste. Am unteren Ende fanden sich dagegen Beiersdorf, Bayer und Henkel wieder.
"Gesucht sind im eher dünnen Handel die Aktien von Daimler Truck, Infineon und die Bankentitel. Verkauft werden die Aktien von u.a. Beiersdorf, Bayer und Henkel. Es lässt sich keine klare Kurstendenz ablesen und das spiegelt sich auch bei den Einzeltiteln wider", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1695 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8551 Euro zu haben.
Warte die bodenbildung ab ...
Infineon habe ein technisches Verkaufssignal unterschritten. Anleger sollten die kommenden Tage besonders aufmerksam beobachten, denn Infineon befindet sich charttechnisch an einem kritischen Punkt, meint LYNX und stuft das Wertpapier zurück:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20250903090951-img-1615.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/infineon-aktie/infineon-analyse/
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.