    Mehr Kontrolle und mehr Geld

    Tesla plant erneut XXL-Vergütung für Elon Musk

    Tesla hat in einer am Freitag veröffentlichten Finanzmeldung Investoren um die Genehmigung eines weiteren, großzügigen Vergütungsplans für CEO Elon Musk gebeten.

    Foto: Matt Rourke - AP

    Der neue Plan sieht vor, dass Musk zwölf Tranchen von Tesla-Aktien erhält, wenn das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren bestimmte Meilensteine erreicht. Damit würde Musk auch mehr Stimmrechte bei Tesla sowie bei dem aufstrebenden Robotik-Unternehmen erlangen, was er bereits Anfang 2024 öffentlich gefordert hatte.

    Um die erste Tranche des Vergütungsplans zu erhalten, muss Tesla seine derzeitige Marktkapitalisierung fast verdoppeln und 2 Billionen US-Dollar erreichen. Zudem müsste das Unternehmen insgesamt 20 Millionen Fahrzeuge produzieren und ausliefern.

    Elon Musk, der aktuell als reichster Mensch der Welt gilt, ist nicht nur politisch aktiv, sondern führt auch mehrere Unternehmen. Dazu gehören der Luft- und Raumfahrtkonzern SpaceX, das Bohrunternehmen The Boring Company, das Gesundheitstechnologieunternehmen Neuralink sowie xAI, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das kürzlich mit dem sozialen Netzwerk X fusioniert ist.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 295,7EUR auf Tradegate (05. September 2025, 12:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



