Tesla plant erneut XXL-Vergütung für Elon Musk

Der neue Plan sieht vor, dass Musk zwölf Tranchen von Tesla-Aktien erhält, wenn das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren bestimmte Meilensteine erreicht. Damit würde Musk auch mehr Stimmrechte bei Tesla sowie bei dem aufstrebenden Robotik-Unternehmen erlangen, was er bereits Anfang 2024 öffentlich gefordert hatte.

Um die erste Tranche des Vergütungsplans zu erhalten, muss Tesla seine derzeitige Marktkapitalisierung fast verdoppeln und 2 Billionen US-Dollar erreichen. Zudem müsste das Unternehmen insgesamt 20 Millionen Fahrzeuge produzieren und ausliefern.