    Etat 2025 ist 'Gamechanger'

    Für Sie zusammengefasst
    • Etat 2025: Weichenstellungen für Deutschland entscheidend.
    • Haushalt als "Gamechanger" für Wachstum und Sicherheit.
    • Verteidigungshaushalt steigt auf 150 Milliarden Euro.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefhaushälter von Union und SPD sehen im Etat für 2025 entscheidende Weichenstellungen für das Land. Der Haushalt sei ein "Gamechanger, weil er Antworten auf die beiden großen Herausforderungen gibt: einmal die wirtschaftliche Lage und zum anderen die geopolitischen Herausforderungen", sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Rudolph in Berlin. Der Koalition gelinge es damit, Sicherheit, Wachstum und sozialen Zusammenhalt gemeinsam zu denken.

    Unions-Haushälter Christian Haase sprach von einem "Haushalt der Superlative" - sowohl beim Volumen als auch wegen der geplante Projekte. Der Bund plane gewaltige Investitionen. "Wir wollen damit Wachstumsimpulse, wir wollen Deutschland modernisieren und natürlich die innere und äußere Sicherheit stärken."

    Besonders hob Haase den Verteidigungshaushalt hervor, der sukzessive von jetzt 90 auf 150 Milliarden Euro erhöht werde. "Ich glaube, das ist das beste Statement und das ist das Beste, was wir unseren Gegnern auf der Welt sagen können: Deutschland macht sich wieder wehrhaft", sagte er./mah/DP/mis





