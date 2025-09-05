    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wirtschaftliche Erholung wird fünf bis zehn Jahre dauern

    Berlin/Bonn (ots) - Marcel Fratzscher sieht die schwierige wirtschaftliche
    Situation in Deutschland als Chance für die deutsche Wirtschaft sich neu zu
    erfinden. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
    sagte im "tagesgespräch" des Fernsehsenders phoenix: "Wir brauchen eine große
    Transformation." Die aktuellen wirtschaftlichen Probleme erhöhten "den Druck auf
    die Industrie sich anzupassen, innovativer zu werden, im globalen Wettbewerb
    sich neu aufzustellen und auch neue Geschäftsfelder zu erschließen". Der Staat
    könne da nur wenig machen. "Er hilft ja schon bei den Energiekosten und zwar
    sehr sehr stark, indem er die Stromsteuer reduziert hat. Jetzt kommt nochmal
    eine Subvention über die Netzentgelte hinzu. Vielmehr kann der Staat nicht tun."
    In erster Linie seien die Unternehmen verantwortlich. "Und ich befürchte, wir
    werden in vielen Industriebranchen keinen schnellen Turnaround, also keine
    schnelle Erholung sehen. Das ist ein Prozess von fünf bis zehn Jahren. Und je
    früher die Unternehmen anfangen sich neu zu orientieren, also mehr zu
    investieren in neue Technologien, desto besser."

    Allerdings brauche es große Reformen, so Marcel Fratzscher. Neben einer Reform
    von Europa und einer großen Steuerreform sei auch eine Sozialstaatsreform
    notwendig. Die bisherige Verteilung von Jung zu Alt durch höhere Steuern und
    höhere Abgaben funktioniere nicht mehr. "Die Sozialsystem müssen dementsprechend
    umgebaut werden, dass sie zielgenauer auf die Menschen ausgerichtet werden, die
    diese Hilfe benötigen, also Menschen mit wenig Einkommen, mit wenig Vorsorge,
    die gesundheitliche Probleme haben. Und dafür müssen die starken Schultern, also
    vor allem unter der älteren Generation, also die, wo viel Vermögen dort ist,
    viel hohe Einkommen da sind, die müssen letztlich durch Kürzungen von
    Leistungen, höheren Eigenbeiträgen einen stärkeren Beitrag leisten."

    Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/LwD

