Wirtschaftliche Erholung wird fünf bis zehn Jahre dauern

Berlin/Bonn (ots) - Marcel Fratzscher sieht die schwierige wirtschaftliche

Situation in Deutschland als Chance für die deutsche Wirtschaft sich neu zu

erfinden. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)

sagte im "tagesgespräch" des Fernsehsenders phoenix: "Wir brauchen eine große

Transformation." Die aktuellen wirtschaftlichen Probleme erhöhten "den Druck auf

die Industrie sich anzupassen, innovativer zu werden, im globalen Wettbewerb

sich neu aufzustellen und auch neue Geschäftsfelder zu erschließen". Der Staat

könne da nur wenig machen. "Er hilft ja schon bei den Energiekosten und zwar

sehr sehr stark, indem er die Stromsteuer reduziert hat. Jetzt kommt nochmal

eine Subvention über die Netzentgelte hinzu. Vielmehr kann der Staat nicht tun."

In erster Linie seien die Unternehmen verantwortlich. "Und ich befürchte, wir

werden in vielen Industriebranchen keinen schnellen Turnaround, also keine

schnelle Erholung sehen. Das ist ein Prozess von fünf bis zehn Jahren. Und je

früher die Unternehmen anfangen sich neu zu orientieren, also mehr zu

investieren in neue Technologien, desto besser."



Allerdings brauche es große Reformen, so Marcel Fratzscher. Neben einer Reform

von Europa und einer großen Steuerreform sei auch eine Sozialstaatsreform

notwendig. Die bisherige Verteilung von Jung zu Alt durch höhere Steuern und

höhere Abgaben funktioniere nicht mehr. "Die Sozialsystem müssen dementsprechend

umgebaut werden, dass sie zielgenauer auf die Menschen ausgerichtet werden, die

diese Hilfe benötigen, also Menschen mit wenig Einkommen, mit wenig Vorsorge,

die gesundheitliche Probleme haben. Und dafür müssen die starken Schultern, also

vor allem unter der älteren Generation, also die, wo viel Vermögen dort ist,

viel hohe Einkommen da sind, die müssen letztlich durch Kürzungen von

Leistungen, höheren Eigenbeiträgen einen stärkeren Beitrag leisten."



