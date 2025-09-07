Jetzt müssen sich Adobe, GameStop und SAP-Rivale Oracle ins Zeug legen!

Dienstag, 09. September: Oracle

Die Anteile von SAP-Rivale Oracle blicken auf ein bislang außergewöhnlich gutes Börsenjahr zurück. Um 39,7 Prozent hat sich die Aktie verteuert, zeitweise lagen die Gewinne sogar jenseits der 50-Prozent-Marke. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, vor allem AI-as-a-Service hat sich für das Unternehmen als Goldgrube entpuppt: Oracle vermietet an andere Konzerne Rechenleistung, um damit KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben.

Die Kursentwicklung ist der Geschäftsentwicklung jedoch weit vorausgeeilt, inzwischen ist die Aktie schlicht zu teuer – selbst nach dem deutlichen Rücksetzer vom bei rund 261 US-Dollar markierten Allzeithoch. Für das laufende Geschäftsjahr ist Oracle bereits mit mehr als dem 34-Fache der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um mehr als 70 Prozent über dem Fünfjahresmittel von 20,0. Auch bei anderen Bewertungskennziffern handelt die Aktie sowohl gegenüber ihrer historischen Norm als auch der Branche mit Aufschlägen im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich. Die Zukunftserwartungen sind also enorm.

Für das abgelaufene Quartal wird mit einem Umsatz von 15,04 Milliarden US-Dollar gerechnet, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um 13,1 Prozent entsprechen würde. Das würde das wachstumsstärkste Vierteljahr seit mehr als 2 Jahren bedeuten. Den Gewinn tippen Analystinnen und Analysten auf 1,48 US-Dollar je Anteilsschein, ein erwarteter Zuwachs von 6,5 Prozent.

Am Optionsmarkt rechnet eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler, dass das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt wird. Der Put-Anteil liegt bei 51,2 Prozent. Dabei ist eine Kursreaktion von bis zu 9,7 Prozent eingepreist – ein überdurchschnittlicher Wert, der nach der bislang hervorragenden Performance auf Unsicherheit schließen lässt.

Dienstag, 09. September: Synopsys

Hinter Chip-Designern wie Synopsys und Mitbewerber Cadence liegt ein abwechslungsreiches, aber insgesamt erfolgreiches Börsenjahr. Das gilt nicht nur für die Anteile selbst (+23,2 Prozent), sondern auch für das volatile Geschäftsumfeld: Erst hatte die chinesische Wettbewerbsbehörde die 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Ansys blockiert, nur um sie wenig später dann doch zu genehmigen. Dazu kommen zoll- und handelspolitische Unsicherheiten. Auch Synopsys war ähnlich wie die Halbleiterentwickler AMD und Nvidia von einem Verkaufsverbot in die Volksrepublik betroffen. Inzwischen hat das Unternehmen einige seiner Geschäfte wieder aufgenommen.

Trotz dieser schwierigen Entwicklungen wird am Markt mit einer Verbesserung der Geschäftszahlen gerechnet. Die Erlöse sollen sich nach 1,53 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,77 Milliarden US-Dollar belaufen. Für den bereinigten Gewinn werden pro Aktie 3,75 US-Dollar erwartet. Das wäre eine Steigerung um rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 3,43 US-Dollar.

Auf ein starkes Abschneiden ist die Aktie mit Blick auf ihre Bewertung angewiesen. Günstig waren die Anteile ohnehin nie, aktuell stehen gegenüber dem historischen Mittelwert aber Aufschläge von 5 bis mehr als 60 Prozent zu Buche. Übertroffene Erwartungen allein werden daher nicht genügen, es muss auch ein starker Ausblick her, um die Aufschläge wenigstens in der Zukunft zu rechtfertigen.

Mit 6,6 Prozent ist eine gegenüber den vergangenen Quartalen unterdurchschnittliche Kursbewegung eingepreist. In Sicherheit wiegen sollten sich Anlegerinnen und Anleger aber nicht, ganz im Gegenteil. Mit einem Put-Anteil von 68,2 Prozent wettet die überwältigende Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler auf eine nach den Zahlen fallende Aktie.

Dienstag, 09. September: GameStop

Einmal mehr ist es für den kriselnden Videospieleinzelhändler an der Zeit, Farbe zu bekennen. Über Finanzmittel fehlt es nach den Kapitalerhöhungen in den vergangenen Jahren nicht, über Ideen, wie das Unternehmen zurück zu nachhaltigem Wachstum finden kann hingegen schon. Weder der Einstieg in das Geschäft mit Sammelkarten noch das Nachahmen der Bitcoin-Treasury-Strategie haben Anlegerinnen und Anleger bislang überzeugt.

Vor allem die Bitcoin-Strategie stieß Investoren nach dem vergangenen Quartal sauer auf. Dass das Unternehmen überhaupt schwarze Zahlen geschrieben hatte, war den Zinserträgen auf die hohen Barreserven zu verdanken. Werden diese jetzt in Bitcoin investiert, kann sich GameStop nicht mehr Zinserträge verlassen, sondern muss für Buch- und tatsächliche Gewinne auf steigende Kurse bei Kryptowährungen hoffen. Das ist genau die Art von Unsicherheit, die Investoren hassen.

Auch dieses Mal liegt das Hauptaugenmerk der Anlegerinnen und Anleger daher darauf, ob das Management um CEO Ryan Cohen eine überzeugende Langfriststrategie im Gepäck hat. Was die Geschäftszahlen anbetrifft, wird gegenüber dem Vorjahr mit einer leichten Verbesserung gerechnet. Der Umsatz soll von 789,3 Millionen US-Dollar auf 823,3 Millionen US-Dollar klettern, während für den Gewinn mit 0,16 US-Dollar pro Aktie gerechnet wird. Vor 12 Monaten war es gerade mal 1 Cent.

Die Anteile von GameStop gehören zu den überdurchschnittlich volatilen Titeln. Doch angesichts der in den vergangenen Wochen schwachen Performance halten sich Anlegerinnen und Anleger, darunter vor allem Meme-Trader, mit Optionswetten vornehm zurück. Daher liegt mit einer implizierten Kursbewegung von 10,6 Prozent ein unterdurchschnittlicher Wert vor. Was die Richtung angeht, sind sich die GameStop-Fands jedoch treu geblieben: 76,1 Prozent aller am Freitag verfallenden Optionskontrakte sind Call-Optionen.

Donnerstag, 11. September: Adobe

Gegenwärtig wird die Aktie von Spezialsoftware-Entwickler Adobe als potenzieller KI-Verlierer gehandelt. KI-Tools werden immer besser darin, Medieninhalte erstellen und bearbeiten zu können.

Genau das ist bislang die Kompetenz von Adobe gewesen: Hierfür die entsprechende Software zu programmieren und zu lizensieren. Zwar arbeitet der Konzern daran, seine Tools wie Photoshop mit entsprechenden KI-Features auszustatten, konnte Zweifel über langfristige Tragfähigkeit seines Geschäftsmodell aber nicht ausräumen. Dementsprechend steht gegenüber dem Stand vor einem Jahr ein Minus von 38,6 Prozent in der Aktie zu Buche.

Außerdem wächst die Konkurrenz, auch an der Börse. Mitbewerber Figma, den Adobe eigentlich für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wollte, ehe die EU-Kommission ihr Veto eingelegt hatte, feierte einen fulminanten IPO. Auch wenn sich der Hype nach den in der vergangenen Woche präsentierten Quartalszahlen gelegt hat, war die Aufmerksamkeit und der Geldfluss auf den Newcomer gerichtet.

Mit Blick auf die Bewertung liegt die Hürde für Adobe niedrig. Das Papier handelt gegenwärtig um rund die Hälfte unter ihren hostirischen Bewertungsniveaus. Gegenüber der Branche besteht ein Abschlag von etwa 25 Prozent, wenn das Mittel aus allen relevanten Kennziffern betrachtet wird. Sollten die Zahlen überzeugen, könnte die Aktie vor einer rasanten Aufholjagd stehen.

Zu schlagen sind die Erwartungen über einen Umsatz von 5,91 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 5,18 US-Dollar pro Aktie. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal prognostizierten Steigerungen von 9,2 beziehungsweise 11,4 Prozent.

Für die Aktie ist am Optionsmarkt eine Kursbewegung von ± 8,0 Prozent eingepreist. Angesichts einer Put-Quote von 50,9 Prozent sind bislang die Pessimisten ganz knapp in der Überzahl. Sie bauen darauf, dass sich die Enttäuschung der vergangenen vier Quartale, in denen die Aktie jedes Mal gefallen ist, wiederholt.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 06. September, 17:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion