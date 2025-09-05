Neuer Kia EV5* kostet ab 45.990 Euro** (FOTO)
Frankfurt (ots) -
- Vollelektrischer Kompakt-SUV ab sofort bestellbar, Auslieferungen starten im
November
- Zunächst als Fronttriebler mit 81,4 kWh-Akku und bis zu 530 km Reichweite
verfügbar, weitere Antriebsvarianten folgen 2026
- Markantes Design, großzügiges, komfortables Interieur und Gepäckraum mit bis
zu zwei Meter langer, völlig ebener Ladefläche
- Breites Hightech-Angebot von KI-Assistent, Videostreaming und
Fingerabdruckerkennung bis zu modernsten Assistenzsystemen
- Limitierte Sonderausführung zum Modellstart: Vollausgestattete
- "GT-Line Launch Edition" mit 2.880 Euro Preisvorteil**
Kia hält beim Ausbau seiner Elektrofahrzeugpalette die hohe Schlagzahl bei. Nur
sechs Wochen nachdem die Marke mit dem EV4* einen neuen Elektro-Wettbewerber in
die Kompaktwagenklasse - das zweitgrößte Segment des deutschen Fahrzeugmarkts -
geschickt hat, nimmt Kia nun mit dem Kompakt-SUV EV5 das größte Segment ins
Visier. Der neue Stromer, der auch auf der IAA Mobility in München zu sehen ist
(IAA Open Space, 9. bis 14. September), kann ab dem 8. September bestellt werden
und rollt ab Mitte November zu den Händlern. Die 4,61 Meter lange
vollelektrische Alternative zum Sportage, dem SUV-Bestseller der Marke, gibt
sich mit seinem modernen, charakteristischen Design sofort als Schwestermodell
der E-SUVs Kia EV9* und EV3* zu erkennen. Das innovative Interieur ist
außergewöhnlich geräumig, und im variablen Gepäckraum ist sogar Platz zum
Übernachten. Zur Einführung ist der EV5 ausschließlich mit Frontantrieb und
einem 81,4-kWh-Akku verfügbar, der bis zu 530 Kilometer Reichweite bietet (bei
18-Zoll-Rädern) und sich in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent schnellladen lässt.
Weitere Antriebsvarianten sollen im Laufe des kommenden Jahres folgen. Der
Kompakt-SUV wird in den Ausführungen Air, Earth und GT-Line angeboten und
verfügt über ein hohes Ausstattungsniveau. So beinhaltet schon die Basisversion
Air serienmäßig das neue Kia-Infotainmentsystem ccNC, das ein breites
Entertainmentangebot inklusive Videostreaming ermöglicht, sowie
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, Smart-Key,
Zwei-Zonen-Klimaautomatik und modernste Assistenzsysteme. Die Preise starten für
den EV5 Air bei 45.990 Euro**, für die Ausführung Earth bei 48.990 Euro** und
für das betont sportlich auftretende Topmodell GT-Line bei 51.990 Euro**.
Zum Marktstart des EV5 bietet Kia als limitiertes Einführungsangebot die
"GT-Line Launch Edition" an. Sie beinhaltet die Serienausstattung des GT-Line
sowie sämtliche verfügbaren Sonderausstattungen. Dazu gehören ein
Panoramaglasdach mit elektrischem Schiebedach, eine Metallic-Lackierung und das
