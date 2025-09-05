Neuer Kia EV5* kostet ab 45.990 Euro** (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Vollelektrischer Kompakt-SUV ab sofort bestellbar, Auslieferungen starten imNovember- Zunächst als Fronttriebler mit 81,4 kWh-Akku und bis zu 530 km Reichweiteverfügbar, weitere Antriebsvarianten folgen 2026- Markantes Design, großzügiges, komfortables Interieur und Gepäckraum mit biszu zwei Meter langer, völlig ebener Ladefläche- Breites Hightech-Angebot von KI-Assistent, Videostreaming undFingerabdruckerkennung bis zu modernsten Assistenzsystemen- Limitierte Sonderausführung zum Modellstart: Vollausgestattete- "GT-Line Launch Edition" mit 2.880 Euro Preisvorteil**Kia hält beim Ausbau seiner Elektrofahrzeugpalette die hohe Schlagzahl bei. Nursechs Wochen nachdem die Marke mit dem EV4* einen neuen Elektro-Wettbewerber indie Kompaktwagenklasse - das zweitgrößte Segment des deutschen Fahrzeugmarkts -geschickt hat, nimmt Kia nun mit dem Kompakt-SUV EV5 das größte Segment insVisier. Der neue Stromer, der auch auf der IAA Mobility in München zu sehen ist(IAA Open Space, 9. bis 14. September), kann ab dem 8. September bestellt werdenund rollt ab Mitte November zu den Händlern. Die 4,61 Meter langevollelektrische Alternative zum Sportage, dem SUV-Bestseller der Marke, gibtsich mit seinem modernen, charakteristischen Design sofort als Schwestermodellder E-SUVs Kia EV9* und EV3* zu erkennen. Das innovative Interieur istaußergewöhnlich geräumig, und im variablen Gepäckraum ist sogar Platz zumÜbernachten. Zur Einführung ist der EV5 ausschließlich mit Frontantrieb undeinem 81,4-kWh-Akku verfügbar, der bis zu 530 Kilometer Reichweite bietet (bei18-Zoll-Rädern) und sich in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent schnellladen lässt.Weitere Antriebsvarianten sollen im Laufe des kommenden Jahres folgen. DerKompakt-SUV wird in den Ausführungen Air, Earth und GT-Line angeboten undverfügt über ein hohes Ausstattungsniveau. So beinhaltet schon die BasisversionAir serienmäßig das neue Kia-Infotainmentsystem ccNC, das ein breitesEntertainmentangebot inklusive Videostreaming ermöglicht, sowie18-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, Smart-Key,Zwei-Zonen-Klimaautomatik und modernste Assistenzsysteme. Die Preise starten fürden EV5 Air bei 45.990 Euro**, für die Ausführung Earth bei 48.990 Euro** undfür das betont sportlich auftretende Topmodell GT-Line bei 51.990 Euro**.Zum Marktstart des EV5 bietet Kia als limitiertes Einführungsangebot die"GT-Line Launch Edition" an. Sie beinhaltet die Serienausstattung des GT-Linesowie sämtliche verfügbaren Sonderausstattungen. Dazu gehören einPanoramaglasdach mit elektrischem Schiebedach, eine Metallic-Lackierung und das