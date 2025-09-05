Besonders beachtet!
Mister Spex Aktie verliert signifikant - 05.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Mister Spex Aktie bisher Verluste von -8,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mister Spex Aktie.
Mister Spex kombiniert ein umfangreiches Online-Angebot mit stationären Partnergeschäften, um Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.
Mister Spex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025
Die Mister Spex Aktie ist bisher um -8,73 % auf 1,6200€ gefallen. Das sind -0,1550 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Mister Spex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,23 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Mister Spex Aktie damit um -10,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,79 % gewonnen.
Mister Spex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,26 %
|1 Monat
|-18,42 %
|3 Monate
|+7,23 %
|1 Jahr
|-32,87 %
Informationen zur Mister Spex Aktie
Es gibt 35 Mio. Mister Spex Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,78 Mio. wert.
Mister Spex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Mister Spex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mister Spex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.