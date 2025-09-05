Mister Spex Aktie verliert signifikant - 05.09.2025

Die Mister Spex Aktie ist bisher um -8,73 % auf 1,6200€ gefallen. Das sind -0,1550 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Mister Spex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,23 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Mister Spex Aktie damit um -10,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,79 % gewonnen.

Mister Spex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,26 % 1 Monat -18,42 % 3 Monate +7,23 % 1 Jahr -32,87 %

Informationen zur Mister Spex Aktie

Es gibt 35 Mio. Mister Spex Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,78 Mio. wert.

Mister Spex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mister Spex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mister Spex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.