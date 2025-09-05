Intel Aktie knickt um -1,28 % ein - 05.09.2025

Die Intel Aktie ist bisher um -1,28 % auf 20,855€ gefallen. Das sind -0,270 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -1,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,60 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,10 % 1 Monat +24,23 % 3 Monate +19,17 % 1 Jahr +19,51 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,59 Mrd. wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.