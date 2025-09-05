    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel Aktie knickt um -1,28 % ein - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die Intel Aktie, bisher, um -1,28 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie knickt um -1,28 % ein - 05.09.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die Intel Aktie ist bisher um -1,28 % auf 20,855 gefallen. Das sind -0,270  weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Long
    22,98€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,94€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,17 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -1,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,60 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,10 %
    1 Monat +24,23 %
    3 Monate +19,17 %
    1 Jahr +19,51 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,59 Mrd. wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -1,04 %
    -1,10 %
    +24,23 %
    +19,17 %
    +19,51 %
    -33,44 %
    -51,03 %
    -18,93 %
    +959,02 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel Aktie knickt um -1,28 % ein - 05.09.2025 Am 05.09.2025 ist die Intel Aktie, bisher, um -1,28 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.