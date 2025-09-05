    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Besonders beachtet!

    BioNTech Aktie schießt durch die Decke - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die BioNTech Aktie, bisher, um +11,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Sie steigt um +11,80 % auf 99,45. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BioNTech Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +1,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech -18,47 % verloren.

    BioNTech Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,37 %
    1 Monat -7,39 %
    3 Monate -9,42 %
    1 Jahr +10,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BioNTech-Aktie, die von Pessimismus und Unsicherheit geprägt ist. Anleger sind besorgt über die Bewertung und die geringe Reaktion auf positive Unternehmensnachrichten. Viele sind froh, wenn der Kurs nicht fällt, während einige auf eine mögliche Erholung hoffen. Es wird auch betont, dass die US-Märkte entscheidend für die Kursentwicklung sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,13 Mrd. wert.

    BioNTech: Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs


    EU eröffnet neue Chancen für Medizin und Märkte


    Die EU will sich mit ihrer Life-Science-Strategie bis 2030 vom „Follower” zum globalen Vorreiter in den Biowissenschaften entwickeln. Die Pläne sind ambitioniert. Europa soll künftig nicht nur Absatzmarkt, sondern führender Entwicklungs- und …

    BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25


    Im August `25 haben 5 Analysten die BioNTech Aktie eingestuft.

    BioNTech Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +7,03 %
    +1,37 %
    -7,39 %
    -9,42 %
    +10,43 %
    -39,98 %
    +71,59 %
    +670,73 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2



