Allianz Trade und Acredia starten Partnerschaft für Kautionsversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien
Hamburg / Wien (ots) - Mehr Spielraum für Unternehmen im Umfeld knapperer
Bankfinanzierungen
Ob bei großen Bau- oder Infrastrukturprojekten, in der Industrie oder im Export:
Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Geschäftspartner und öffentlichen
Auftraggeber mit verlässlichen Bürgschaften und Garantien abzusichern.
Gleichzeitig werden Kreditlinien oft knapper, Banken agieren zurückhaltender und
regulatorische Anforderungen steigen. Für viele Firmen führt dies zu weniger
Spielraum für Wachstum und mehr Bedarf an alternativen Finanzierungslösungen,
insbesondere in Österreich und in Südosteuropa.
Hier setzen Allianz Trade, Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung und
seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter von Bürgschaften und Garantien
(Kautionsversicherung), und Acredia, internationaler Kreditversicherer mit Sitz
in Wien, an. Gemeinsam starten die beiden eine Partnerschaft im Bereich der
Kautions- oder Garantieversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien. Die
Kooperation verbindet die regionale Marktkenntnis von Acredia mit der
internationalen Finanz- und Ratingstärke sowie der Expertise von Allianz Trade.
Ziel ist es, eine verlässliche Alternative zu klassischen Bankgarantien zu
schaffen und gleichzeitig Unternehmen mehr Handlungsspielraum bei Investitionen
und Projekten zu ermöglichen.
Liquidität schonen, Wachstum ermöglichen
"Acredia kennt die regionalen Märkte wie kaum ein anderer", sagt Milo Bogaerts,
CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Als Allianz
Trade bringen wir die globale Stärke und unser Top-Rating ein. Wir sind seit
Jahren ein führender Anbieter von Bürgschaften und Garantien mit einem sehr
großen Erfahrungsschatz. Diese Kombination sorgt für maximale Sicherheit und
eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen in der Region".
" Mit dieser Partnerschaft schaffen wir Zugang zu einer modernen Kautionslösung,
die regional verankert und international abgesichert ist", sagt Michael Kolb,
Vorstand der Acredia Versicherung. "Gerade in einem Umfeld, in dem Banken
zurückhaltender werden, sind solche Lösungen entscheidend, um Liquidität zu
schonen und neue Geschäftschancen zu nutzen."
Die Nachfrage nach Garantieversicherungen steigt zunehmend, nicht nur im Bau-
und Infrastruktursektor, sondern auch bei Industrieunternehmen und Exporteuren.
Bürgschaften und Garantien ermöglichen es Unternehmen, öffentliche und private
Aufträge abzusichern, ohne bestehende Kreditlinien bei Banken zu belasten. Damit
tragen sie dazu bei, unternehmerische Investitions- und Wachstumsspielräume zu
erhalten.
