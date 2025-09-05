Allianz Trade und Acredia starten Partnerschaft für Kautionsversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien

Hamburg / Wien (ots) - Mehr Spielraum für Unternehmen im Umfeld knapperer

Bankfinanzierungen



Ob bei großen Bau- oder Infrastrukturprojekten, in der Industrie oder im Export:

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Geschäftspartner und öffentlichen

Auftraggeber mit verlässlichen Bürgschaften und Garantien abzusichern.

Gleichzeitig werden Kreditlinien oft knapper, Banken agieren zurückhaltender und

regulatorische Anforderungen steigen. Für viele Firmen führt dies zu weniger

Spielraum für Wachstum und mehr Bedarf an alternativen Finanzierungslösungen,

insbesondere in Österreich und in Südosteuropa.



Hier setzen Allianz Trade, Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung und

seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter von Bürgschaften und Garantien

(Kautionsversicherung), und Acredia, internationaler Kreditversicherer mit Sitz

in Wien, an. Gemeinsam starten die beiden eine Partnerschaft im Bereich der

Kautions- oder Garantieversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien. Die

Kooperation verbindet die regionale Marktkenntnis von Acredia mit der

internationalen Finanz- und Ratingstärke sowie der Expertise von Allianz Trade.

Ziel ist es, eine verlässliche Alternative zu klassischen Bankgarantien zu

schaffen und gleichzeitig Unternehmen mehr Handlungsspielraum bei Investitionen

und Projekten zu ermöglichen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE! Long 331,68€ 2,46 × 14,38 Zum Produkt Short 379,11€ 2,49 × 14,21 Zum Produkt