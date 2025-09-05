    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz Trade und Acredia starten Partnerschaft für Kautionsversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien

    Hamburg / Wien (ots) - Mehr Spielraum für Unternehmen im Umfeld knapperer
    Bankfinanzierungen

    Ob bei großen Bau- oder Infrastrukturprojekten, in der Industrie oder im Export:
    Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Geschäftspartner und öffentlichen
    Auftraggeber mit verlässlichen Bürgschaften und Garantien abzusichern.
    Gleichzeitig werden Kreditlinien oft knapper, Banken agieren zurückhaltender und
    regulatorische Anforderungen steigen. Für viele Firmen führt dies zu weniger
    Spielraum für Wachstum und mehr Bedarf an alternativen Finanzierungslösungen,
    insbesondere in Österreich und in Südosteuropa.

    Hier setzen Allianz Trade, Weltmarktführer in der Warenkreditversicherung und
    seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter von Bürgschaften und Garantien
    (Kautionsversicherung), und Acredia, internationaler Kreditversicherer mit Sitz
    in Wien, an. Gemeinsam starten die beiden eine Partnerschaft im Bereich der
    Kautions- oder Garantieversicherung in Österreich, Kroatien und Slowenien. Die
    Kooperation verbindet die regionale Marktkenntnis von Acredia mit der
    internationalen Finanz- und Ratingstärke sowie der Expertise von Allianz Trade.
    Ziel ist es, eine verlässliche Alternative zu klassischen Bankgarantien zu
    schaffen und gleichzeitig Unternehmen mehr Handlungsspielraum bei Investitionen
    und Projekten zu ermöglichen.

    Liquidität schonen, Wachstum ermöglichen

    "Acredia kennt die regionalen Märkte wie kaum ein anderer", sagt Milo Bogaerts,
    CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Als Allianz
    Trade bringen wir die globale Stärke und unser Top-Rating ein. Wir sind seit
    Jahren ein führender Anbieter von Bürgschaften und Garantien mit einem sehr
    großen Erfahrungsschatz. Diese Kombination sorgt für maximale Sicherheit und
    eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen in der Region".

    " Mit dieser Partnerschaft schaffen wir Zugang zu einer modernen Kautionslösung,
    die regional verankert und international abgesichert ist", sagt Michael Kolb,
    Vorstand der Acredia Versicherung. "Gerade in einem Umfeld, in dem Banken
    zurückhaltender werden, sind solche Lösungen entscheidend, um Liquidität zu
    schonen und neue Geschäftschancen zu nutzen."

    Die Nachfrage nach Garantieversicherungen steigt zunehmend, nicht nur im Bau-
    und Infrastruktursektor, sondern auch bei Industrieunternehmen und Exporteuren.
    Bürgschaften und Garantien ermöglichen es Unternehmen, öffentliche und private
    Aufträge abzusichern, ohne bestehende Kreditlinien bei Banken zu belasten. Damit
    tragen sie dazu bei, unternehmerische Investitions- und Wachstumsspielräume zu
    erhalten.

    Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
