Energieeffizient wohnen - wo sich der Kauf besonders lohnt (FOTO)

Bonn (ots) -



- Ostdeutschland und Südbayern bieten das größte Angebot an energieeffizienten

Immobilien

- In Stuttgart ist der Effizienz-Aufpreis niedriger als in anderen Metropolen,

in Hamburg und München höher

- Höchster bundesweiter Preisaufschlag im bayerischen Landkreis Miesbach



Wer heute eine Immobilie kauft, denkt nicht nur an Lage oder Grundriss, sondern

auch ans Heizen. Hintergrund ist die neue EU-Gebäuderichtlinie, die seit Mai

2024 in Kraft ist. Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, den

durchschnittlichen Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um 16

Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent zu senken. In Deutschland gelten die

Vorgaben über das Gebäudeenergiegesetz, mit spürbaren Folgen für

Wohnungsbesitzer*innen.







energieeffizienter Wohnungen besonders hoch oder besonders niedrig ist, und

welchen Preisaufschlag Verkäufer*innen gegenüber Immobilien mit schlechteren

Effizienzklassen verlangen. Dafür hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut

(HWWI) bundesweit alle Angebote von Eigentumswohnungen im Bestand und Neubau

untersucht, bei denen eine Energieeffizienzklasse angegeben war.



Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist die

Energieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bis

durchschnittlich eingestuft (Klassen A+, A, B, C und D). Am höchsten ist der

Anteil in den sieben größten Metropolen ("Big 7") mit durchschnittlich 32,3

Prozent, am niedrigsten in den kreisfreien Mittelstädten mit 29,7 Prozent.



In 39 Regionen, überwiegend in Ostdeutschland und Südbayern, liegt der Anteil

bei mindestens 40 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet der brandenburgische

Landkreis Oberhavel mit 49 Prozent, gefolgt von der Stadt Jena (Thüringen) und

dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit jeweils 47,9 Prozent. Die weiteren

Plätze belegen die Landkreise Heidenheim (47,3 Prozent), Barnim (46,8 Prozent),

Ostallgäu (46,7 Prozent) und Landsberg am Lech (46,2 Prozent).



In 21 Regionen liegt der Anteil der Wohnungen mit Energieklasse D oder besser

dagegen unter 20 Prozent. Am niedrigsten ist er im brandenburgischen Landkreis

Prignitz mit 13,6 Prozent. Knapp darüber liegen die Landkreise Holzminden

(Niedersachsen) mit 14,6 Prozent und Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) mit

14,7 Prozent. Ebenfalls unter den Schlusslichtern sind die brandenburgischen

Landkreise Uckermark (15,6 Prozent) und Elbe-Elster (16,1 Prozent).



Hoher Anteil energieeffizienter Wohnungen in vier ostdeutschen Großstädten



Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen führen zwei Seite 1 von 4 Seite 2 ►





Die Studie "Postbank Wohnatlas 2025" zeigt, in welchen Regionen der Anteilenergieeffizienter Wohnungen besonders hoch oder besonders niedrig ist, undwelchen Preisaufschlag Verkäufer*innen gegenüber Immobilien mit schlechterenEffizienzklassen verlangen. Dafür hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut(HWWI) bundesweit alle Angebote von Eigentumswohnungen im Bestand und Neubauuntersucht, bei denen eine Energieeffizienzklasse angegeben war.Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist dieEnergieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bisdurchschnittlich eingestuft (Klassen A+, A, B, C und D). Am höchsten ist derAnteil in den sieben größten Metropolen ("Big 7") mit durchschnittlich 32,3Prozent, am niedrigsten in den kreisfreien Mittelstädten mit 29,7 Prozent.In 39 Regionen, überwiegend in Ostdeutschland und Südbayern, liegt der Anteilbei mindestens 40 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet der brandenburgischeLandkreis Oberhavel mit 49 Prozent, gefolgt von der Stadt Jena (Thüringen) unddem bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit jeweils 47,9 Prozent. Die weiterenPlätze belegen die Landkreise Heidenheim (47,3 Prozent), Barnim (46,8 Prozent),Ostallgäu (46,7 Prozent) und Landsberg am Lech (46,2 Prozent).In 21 Regionen liegt der Anteil der Wohnungen mit Energieklasse D oder besserdagegen unter 20 Prozent. Am niedrigsten ist er im brandenburgischen LandkreisPrignitz mit 13,6 Prozent. Knapp darüber liegen die Landkreise Holzminden(Niedersachsen) mit 14,6 Prozent und Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) mit14,7 Prozent. Ebenfalls unter den Schlusslichtern sind die brandenburgischenLandkreise Uckermark (15,6 Prozent) und Elbe-Elster (16,1 Prozent).Hoher Anteil energieeffizienter Wohnungen in vier ostdeutschen GroßstädtenUnter den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen führen zwei