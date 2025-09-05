    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Postbank Wohnatlas 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energieeffizient wohnen - wo sich der Kauf besonders lohnt (FOTO)

    Bonn (ots) -

    - Ostdeutschland und Südbayern bieten das größte Angebot an energieeffizienten
    Immobilien
    - In Stuttgart ist der Effizienz-Aufpreis niedriger als in anderen Metropolen,
    in Hamburg und München höher
    - Höchster bundesweiter Preisaufschlag im bayerischen Landkreis Miesbach

    Wer heute eine Immobilie kauft, denkt nicht nur an Lage oder Grundriss, sondern
    auch ans Heizen. Hintergrund ist die neue EU-Gebäuderichtlinie, die seit Mai
    2024 in Kraft ist. Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, den
    durchschnittlichen Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um 16
    Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent zu senken. In Deutschland gelten die
    Vorgaben über das Gebäudeenergiegesetz, mit spürbaren Folgen für
    Wohnungsbesitzer*innen.

    Die Studie "Postbank Wohnatlas 2025" zeigt, in welchen Regionen der Anteil
    energieeffizienter Wohnungen besonders hoch oder besonders niedrig ist, und
    welchen Preisaufschlag Verkäufer*innen gegenüber Immobilien mit schlechteren
    Effizienzklassen verlangen. Dafür hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut
    (HWWI) bundesweit alle Angebote von Eigentumswohnungen im Bestand und Neubau
    untersucht, bei denen eine Energieeffizienzklasse angegeben war.

    Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist die
    Energieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bis
    durchschnittlich eingestuft (Klassen A+, A, B, C und D). Am höchsten ist der
    Anteil in den sieben größten Metropolen ("Big 7") mit durchschnittlich 32,3
    Prozent, am niedrigsten in den kreisfreien Mittelstädten mit 29,7 Prozent.

    In 39 Regionen, überwiegend in Ostdeutschland und Südbayern, liegt der Anteil
    bei mindestens 40 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet der brandenburgische
    Landkreis Oberhavel mit 49 Prozent, gefolgt von der Stadt Jena (Thüringen) und
    dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit jeweils 47,9 Prozent. Die weiteren
    Plätze belegen die Landkreise Heidenheim (47,3 Prozent), Barnim (46,8 Prozent),
    Ostallgäu (46,7 Prozent) und Landsberg am Lech (46,2 Prozent).

    In 21 Regionen liegt der Anteil der Wohnungen mit Energieklasse D oder besser
    dagegen unter 20 Prozent. Am niedrigsten ist er im brandenburgischen Landkreis
    Prignitz mit 13,6 Prozent. Knapp darüber liegen die Landkreise Holzminden
    (Niedersachsen) mit 14,6 Prozent und Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) mit
    14,7 Prozent. Ebenfalls unter den Schlusslichtern sind die brandenburgischen
    Landkreise Uckermark (15,6 Prozent) und Elbe-Elster (16,1 Prozent).

    Hoher Anteil energieeffizienter Wohnungen in vier ostdeutschen Großstädten

    Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen führen zwei
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Postbank Wohnatlas 2025 Energieeffizient wohnen - wo sich der Kauf besonders lohnt (FOTO) - Ostdeutschland und Südbayern bieten das größte Angebot an energieeffizienten Immobilien - In Stuttgart ist der Effizienz-Aufpreis niedriger als in anderen Metropolen, in Hamburg und München höher - Höchster bundesweiter Preisaufschlag im …