Postbank Wohnatlas 2025
Energieeffizient wohnen - wo sich der Kauf besonders lohnt (FOTO)
Bonn (ots) -
- Ostdeutschland und Südbayern bieten das größte Angebot an energieeffizienten
Immobilien
- In Stuttgart ist der Effizienz-Aufpreis niedriger als in anderen Metropolen,
in Hamburg und München höher
- Höchster bundesweiter Preisaufschlag im bayerischen Landkreis Miesbach
Wer heute eine Immobilie kauft, denkt nicht nur an Lage oder Grundriss, sondern
auch ans Heizen. Hintergrund ist die neue EU-Gebäuderichtlinie, die seit Mai
2024 in Kraft ist. Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, den
durchschnittlichen Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um 16
Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent zu senken. In Deutschland gelten die
Vorgaben über das Gebäudeenergiegesetz, mit spürbaren Folgen für
Wohnungsbesitzer*innen.
Die Studie "Postbank Wohnatlas 2025" zeigt, in welchen Regionen der Anteil
energieeffizienter Wohnungen besonders hoch oder besonders niedrig ist, und
welchen Preisaufschlag Verkäufer*innen gegenüber Immobilien mit schlechteren
Effizienzklassen verlangen. Dafür hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) bundesweit alle Angebote von Eigentumswohnungen im Bestand und Neubau
untersucht, bei denen eine Energieeffizienzklasse angegeben war.
Im Durchschnitt aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands ist die
Energieeffizienz von 31 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen sehr gut bis
durchschnittlich eingestuft (Klassen A+, A, B, C und D). Am höchsten ist der
Anteil in den sieben größten Metropolen ("Big 7") mit durchschnittlich 32,3
Prozent, am niedrigsten in den kreisfreien Mittelstädten mit 29,7 Prozent.
In 39 Regionen, überwiegend in Ostdeutschland und Südbayern, liegt der Anteil
bei mindestens 40 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet der brandenburgische
Landkreis Oberhavel mit 49 Prozent, gefolgt von der Stadt Jena (Thüringen) und
dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit jeweils 47,9 Prozent. Die weiteren
Plätze belegen die Landkreise Heidenheim (47,3 Prozent), Barnim (46,8 Prozent),
Ostallgäu (46,7 Prozent) und Landsberg am Lech (46,2 Prozent).
In 21 Regionen liegt der Anteil der Wohnungen mit Energieklasse D oder besser
dagegen unter 20 Prozent. Am niedrigsten ist er im brandenburgischen Landkreis
Prignitz mit 13,6 Prozent. Knapp darüber liegen die Landkreise Holzminden
(Niedersachsen) mit 14,6 Prozent und Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) mit
14,7 Prozent. Ebenfalls unter den Schlusslichtern sind die brandenburgischen
Landkreise Uckermark (15,6 Prozent) und Elbe-Elster (16,1 Prozent).
Hoher Anteil energieeffizienter Wohnungen in vier ostdeutschen Großstädten
Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen führen zwei
Hoher Anteil energieeffizienter Wohnungen in vier ostdeutschen Großstädten
Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen führen zwei
