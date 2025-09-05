    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an

    Berlin (ots) - Vom 9. bis 13. September 2025 finden in Herning in EuroSkills
    2025 statt , die neunten Europameisterschaften der Berufe. Das Nationalteam
    Deutsches Baugewerbe tritt mit sechs hochqualifizierten Bauhandwerkern an, die
    sich bereits auf nationaler Ebene gegen starke Konkurrenz durchgesetzt haben:

    - Florian Quade (22), Maurer , Deutscher Meister aus Brandenburg (Stechlin)
    - Luis Brauner (21), Fliesenleger , Deutscher Vizemeister aus
    Nordrhein-Westfalen (Ascheberg)
    - Franz Lehnert (21), Stuckateur , Deutscher Meister aus Bayern (Nürnberg),
    Platz 5 bei den Weltmeisterschaften 2024
    - Linus Großhardt (21), Zimmerer aus Baden-Württemberg (Uhldingen-Mühlhofen),
    Platz 4 bei den Weltmeisterschaften 2024
    - Muhammed Ali Lamain (20), Beton- und Stahlbetonbauer , Deutscher Meister aus
    Baden-Württemberg (Stuttgart) und Vizeweltmeister 2024
    - Louis Ritschel (20), Beton- und Stahlbetonbauer , Deutscher Vizemeister aus
    Bayern (Neumarkt in der Oberpfalz) und gemeinsam mit Lamain Vizeweltmeister
    2024

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,49€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,97€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe , wird die
    Mannschaft vor Ort anfeuern: "Ich bin jetzt schon riesig stolz auf unsere
    Mannschaft! Alle haben sich nach einer hervorragenden Ausbildung in harten
    Wettkämpfen bereits durchgesetzt - und damit bewiesen, dass sie zu den Besten im
    Bauhandwerk gehören. Sie haben unzählige Stunden trainiert, sind von großartigen
    Trainern, Betreuern begleitet worden und jetzt heißt es: alles geben, fair
    kämpfen! Wir stehen geschlossen hinter dem Baugewerbe-Team und allen weiteren
    Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Team Germany: Ihr packt das!"

    Am 13. September werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet.

    Nachwuchsförderung mit Signalwirkung

    Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe wird vom Zentralverband Deutsches
    Baugewerbe (ZDB) getragen. Mit der Teilnahme an internationalen
    Berufswettbewerben werden die besten Nachwuchskräfte gefördert. Schubert-Raab:
    "Das Nationalteam unterstützt uns nicht nur bei der Nachwuchswerbung. Der Erfolg
    der Nachwuchshandwerker unterstreicht auch die Ausbildungsleistung unserer
    Betriebe. Rund 85 Prozent aller Auszubildenden am Bau lernen in einem
    baugewerblichen Betrieb und finden dort hervorragende Ausbildungs- und
    Karrieremöglichkeiten."

    EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future

    Insgesamt kämpfen rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen um
    die EM-Medaillen. Deutschland wird in 30 Disziplinen mit 35 jungen Talenten
    vertreten sein. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre im Wechsel mit den
    Weltmeisterschaften der Berufe statt.

    Dank an die Sponsoren

    Die Teilnahme an den internationalen Berufswettbewerben ist nur dank der
    Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam bedankt sich bei:

    Adolf Würth GmbH & Co. KG, BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris
    Bausoftware GmbH, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie der
    Zertifizierung Bau GmbH.

    Hinweis für die Redaktionen: Bildmaterial zu allen Aktivitäten des Teams finden
    Sie auf unserer Website: https://www.nationalteam-baugewerbe.de/

    Pressekontakt vor Ort: Iris Rabe: +49 162-4330596

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6111645
    OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an Vom 9. bis 13. September 2025 finden in Herning in EuroSkills 2025 statt , die neunten Europameisterschaften der Berufe. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt mit sechs hochqualifizierten Bauhandwerkern an, die sich bereits auf nationaler …