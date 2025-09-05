Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an

Danke, nun wissen wir, um welches Gesetz es genau sich handelt:





H.R.4754 - 119th Congress (2025-2026): Department of the Interior, Environment, and Related Agencies Appropriations Act, 2026





Das gibt es hier beim Kongress unter "Comitte Reports" zum genaueren Nachlesen:





Was soll geregelt werden:

Sektion 453 – Einschränkung der EPA bei Etikettenwarnungen

Diese Klausel würde die US-Umweltschutzbehörde (EPA) daran hindern, Pestizidetiketten zu aktualisieren oder neue Warnhinweise zu verlangen, selbst wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf Gesundheitsrisiken wie Krebs, Parkinson oder Geburtsfehler hinweisen. Die EPA dürfte keine neuen Etiketten genehmigen, wenn sie im Widerspruch zu früheren Bewertungen stehen – auch wenn diese veraltet oder von den Herstellern selbst eingereicht wurden. Das würde bedeuten, selbst wenn neue Studien Glyphosat als krebserregend einstufen, dürfte die EPA keine entsprechenden Warnungen verlangen und die EPA könnte auch nicht gegen irreführende oder falsche Etiketten vorgehen, selbst bei offensichtlichem Betrug nicht.





Sektion 507 – Haftungsimmunität für Hersteller

Diese Klausel würde Hersteller wie Bayer rechtlich schützen, indem sie ihnen Haftungsimmunität gegenüber Klagen verleiht, die auf „Failure-to-Warn“ basieren – also dem Vorwurf, nicht ausreichend vor Gesundheitsrisiken gewarnt zu haben. Verbraucher, Landwirte oder Gemeinden könnten nicht mehr erfolgreich klagen, wenn sie durch Pestizide geschädigt wurden, weil die Etiketten keine ausreichenden Warnungen enthielten. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen Krankheiten wie Krebs oder neurologische Schäden mit Pestizidexposition in Verbindung gebracht werden.





Gelten soll es tatsächlich für alle Hersteller, die in den USA entsprechende Mittel registriert haben. Nicht umsonst wird das Gesetzesvorhaben bei den Amis "Cancer Gag Act" genannt, denn die Passagen in der Datei lesen sich doch sehr nach erfolgreicher Lobbyarbeit, aber noch nicht nach einem finalen Gesetzestext. Und somit ist auch klar, wo es herkommt.





Auf dieser Homepage sieht man in der Zeile "Tracker", welchen Stand dieses Gesetzgebungsverfahren hat: "introduced", also ganz am Anfang!

DER AKTIONÄR war da auf jeden Fall viel zu voreilig, denn bis das - wenn überhaupt - unterschrieben wird und dann auch noch Gesetz wird, wird es garantiert noch dauern... Jetzt ist es erst einmal vor vier Wochen in den "Union Calender" aufgenommen worden. Demnach könnte es, aber das ist nicht garantiert, irgendwann einmal zur Abstimmung im Repräsentatenhaus landen. Doch das wäre erst Schritt zwei von insgesamt fünf. Über diesen Schritt zwei entscheidet in den USA ein Rules Comittee und letztendlich der Speaker of the House. Der Vorsitzende ist derzeit Mike Johnson aus Louisiana, ebenfalls Republikaner, die ja unter Trump Deregulierung wollen, so dass die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens immerhin nicht ganz bei Null liegt.