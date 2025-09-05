Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an
Berlin (ots) - Vom 9. bis 13. September 2025 finden in Herning in EuroSkills
2025 statt , die neunten Europameisterschaften der Berufe. Das Nationalteam
Deutsches Baugewerbe tritt mit sechs hochqualifizierten Bauhandwerkern an, die
sich bereits auf nationaler Ebene gegen starke Konkurrenz durchgesetzt haben:
- Florian Quade (22), Maurer , Deutscher Meister aus Brandenburg (Stechlin)
- Luis Brauner (21), Fliesenleger , Deutscher Vizemeister aus
Nordrhein-Westfalen (Ascheberg)
- Franz Lehnert (21), Stuckateur , Deutscher Meister aus Bayern (Nürnberg),
Platz 5 bei den Weltmeisterschaften 2024
- Linus Großhardt (21), Zimmerer aus Baden-Württemberg (Uhldingen-Mühlhofen),
Platz 4 bei den Weltmeisterschaften 2024
- Muhammed Ali Lamain (20), Beton- und Stahlbetonbauer , Deutscher Meister aus
Baden-Württemberg (Stuttgart) und Vizeweltmeister 2024
- Louis Ritschel (20), Beton- und Stahlbetonbauer , Deutscher Vizemeister aus
Bayern (Neumarkt in der Oberpfalz) und gemeinsam mit Lamain Vizeweltmeister
2024
Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe , wird die
Mannschaft vor Ort anfeuern: "Ich bin jetzt schon riesig stolz auf unsere
Mannschaft! Alle haben sich nach einer hervorragenden Ausbildung in harten
Wettkämpfen bereits durchgesetzt - und damit bewiesen, dass sie zu den Besten im
Bauhandwerk gehören. Sie haben unzählige Stunden trainiert, sind von großartigen
Trainern, Betreuern begleitet worden und jetzt heißt es: alles geben, fair
kämpfen! Wir stehen geschlossen hinter dem Baugewerbe-Team und allen weiteren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Team Germany: Ihr packt das!"
Am 13. September werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet.
Nachwuchsförderung mit Signalwirkung
Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe wird vom Zentralverband Deutsches
Baugewerbe (ZDB) getragen. Mit der Teilnahme an internationalen
Berufswettbewerben werden die besten Nachwuchskräfte gefördert. Schubert-Raab:
"Das Nationalteam unterstützt uns nicht nur bei der Nachwuchswerbung. Der Erfolg
der Nachwuchshandwerker unterstreicht auch die Ausbildungsleistung unserer
Betriebe. Rund 85 Prozent aller Auszubildenden am Bau lernen in einem
baugewerblichen Betrieb und finden dort hervorragende Ausbildungs- und
Karrieremöglichkeiten."
EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future
Insgesamt kämpfen rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen um
die EM-Medaillen. Deutschland wird in 30 Disziplinen mit 35 jungen Talenten
vertreten sein. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre im Wechsel mit den
Weltmeisterschaften der Berufe statt.
Dank an die Sponsoren
Die Teilnahme an den internationalen Berufswettbewerben ist nur dank der
Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam bedankt sich bei:
Adolf Würth GmbH & Co. KG, BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris
Bausoftware GmbH, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie der
Zertifizierung Bau GmbH.
Hinweis für die Redaktionen: Bildmaterial zu allen Aktivitäten des Teams finden
Sie auf unserer Website: https://www.nationalteam-baugewerbe.de/
Pressekontakt vor Ort: Iris Rabe: +49 162-4330596
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6111645
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte