Deutsche zu mehr Arbeit bereit, wenn die Abgaben sinken

Die Befragung relativiert die bisher verbreitete Annahme, dass viele Arbeitnehmer in Deutschland in Zukunft weniger arbeiten möchten. Entscheidend ist dabei jedoch, dass sich die Mehrarbeit finanziell auch lohnt. Ganze 72 Prozent der Befragten sahen dies so. Eine geringere Belastung durch Steuern und Sozialabgaben wurde als problemlösend genannt.

Laut einer vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführten Umfrage würden 75 Prozent der Beschäftigten in Zukunft mehr arbeiten. Dies würde die Lücke schließen, die Millionen von Babyboomer, die voraussichtlich bis 2029 in die Rente gehen, hinterlassen.

Zweitwichtigster Punkt war für die Befragten die Möglichkeit, in Zukunft auch im Homeoffice, beziehungsweise mobil arbeiten zu können. 57 Prozent teilten dabei diese Ansicht.

Zudem war für die Befragten Flexibilität sehr wichtig. Viele wünschen sich variablere Arbeitszeiten, um Beruf und Privatleben besser unter einen Hut zu bekommen. Was in der Umfrage noch deutlich wurde: Unter 30-Jährige sind mit 86 Prozent grundsätzlich viel häufiger bereit, mehr zu arbeiten als 55-Jährige und Ältere – hier sind es lediglich 69 Prozent. Außerden auffällig: Branche, Qualifikation, oder das Geschlecht spielten keine Rolle.

Wenn der Wohlstand erhalten bleiben soll, wird das Thema Mehrarbeit in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit eine immer größere Rolle spielen. Damit dieser Übergang funktioniert, müssen Politik und Arbeitgeber die dargelegten Anreize für Mehrarbeit der Beschäftigten ernst nehmen. Erst wenn sich die Mehrarbeit für die Beschäftigten auszahlt und Privatleben und Alltag mit der Arbeit gut vereinbar sind, werden sich die Arbeitnehmer für Mehrarbeit öffnen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion