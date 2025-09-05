NextGen Digital Platforms Inc. Beruft Mark Creaser in den Aufsichtsrat

Vancouver, BC – 5. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, die Ernennung von Mark Creaser, CEO des DSV Fund und anerkannter Führungskraft im Bittensor-Ökosystem, zum Berater bekannt zu geben.

Matthew Priebe, CEO von NextGen, kommentierte:

„Mark bringt umfangreiches Fachwissen und ein großes Netzwerk im schnell wachsenden Bereich der dezentralen KI mit. Durch seine Führungsrolle bei DSV Fund ist er zu einer tragenden Säule des Bittensor-Ökosystems geworden. Die Aufnahme von Mark als Berater stärkt unsere Position, während wir unsere Validator-Aktivitäten, Subnetz-Investitionen und TAO-bezogenen Strategien ausbauen. Seine Beratung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir NextGen zu einem führenden öffentlichen Vehikel für Engagements in Web3-Infrastruktur und dezentraler KI ausbauen.“

Über Mark Creaser

Mark Creaser ist CEO von DSV Fund, einem regulierten Hedgefonds, der sich auf Bittensor spezialisiert hat. Unter seiner Führung hat DSV eine gezielte OTC-Strategie umgesetzt, sich hochwertige Subnetz-Positionen gesichert und Partnerschaften mit Gründern geschlossen, die für einen bedeutenden Anteil der Netzwerkemissionen verantwortlich sind.

Mark ist dafür bekannt, komplexe Geschäfte zu vereinfachen, Risiken und Chancen abzuwägen und langfristiges Wachstum zu fördern, indem er frühzeitig Teams mit hohem Potenzial entdeckt und ihnen bei der Skalierung hilft. Mit seiner hohen Glaubwürdigkeit sowohl bei Investoren als auch bei Subnetz-Gründern ist er einer der wenigen, die direkten, ausgehandelten Zugang zu den wertvollsten Subnetzen von Bittensor haben – Positionen, die auf dem offenen Markt oft nicht verfügbar sind.

Vor seiner Tätigkeit bei DSV hat Mark Unternehmen aus verschiedenen Branchen skaliert, geleitet und beraten, darunter als Geschäftsführer eines nationalen Marketing- und Franchising-Unternehmens und als Gründer einer Agentur für Unternehmenswachstum. Er hat einen BA in Wirtschaft und Politik von der University of Manchester.