Netflix startet durch

Das zuletzt markierte Rekordhoch bei 1.341 US-Dollar gegen Ende Juni war das spektakuläre Ende eines Blow-offs, im Anschluss knickte die Aktie ein und fiel unter den Sell-Trigger von 1.178 US-Dollar zurück. In der Summe markierte Netflix bei 1.144 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt und bewegte sich im Anschluss wieder zur Oberseite. Im gestrigen Handelsverlauf kam es schließlich zu einem dynamischen Ausbruch aus dem kurzfristigen Konsolidierungstrend, was nun weitere Gewinne impliziert, bis hin zu den Rekordständen.

Der zurecht als Befreiungsschlag definierte Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend hält nun unmittelbares Kurspotenzial auf 1.246 und darüber an das Rekordniveau von 1.141 US-Dollar bereit und würde sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite definiert jetzt das zuletzt etablierte Verlaufstief von 1.144 US-Dollar einen möglichen Sell-Trigger in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.056 US-Dollar. In diesem Fall würde sich ein entsprechendes Short-Engagement anbieten, die möglichen Verlustrisiken sollten bei einer derart starken Aktie jedoch nicht zu unterschätzt werden!

Netflix Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Nach der erfolgreichen Beendigung des zurückliegenden Abwärtstrends könnte jetzt ein geschmeidiges Long-Investment mit einem Ziel an dem bisherigen Rekordhoch bei 1.341 US-Dollar in Erwägung gezogen werden. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Knock-out von 1.200 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM3K3H zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee eineRenditechance von 135 Prozent bieten. Rechnerisch wurde das Ziel für den Schein bei 1,23 Euroerrechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte orientierungshalber aber den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.211 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich dabei ein Stopp-Kurs von 0,11 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten wenige Tage eingeplant werden, entsprechend wird eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes notwendig.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM3K3H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,51 - 0,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.200,2963 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 1.200,2963 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.257,48 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,23 Euro Hebel: 20,8 Kurschance: + 135 Prozent Börse Frankfurt

