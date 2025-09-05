Marketing Champion 2025 / Klüh erhält Auszeichnung für exzellente Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh wurde vom Marketing Club

Düsseldorf zum "Marketing Champion" in der Kategorie "Mit Kunden & Partnern

gemeinsam zum Erfolg" gekürt. In einer feierlichen Preisverleihung am 3.

September 2025 auf dem EUREF-Campus Düsseldorf nahm Frank Theobald, CEO der

Klüh-Unternehmensgruppe, die Auszeichnung aus den Händen von Dr. Stephan Langer,

Vorstand des Marketing Club Düsseldorf, entgegen.



Die Laudatio hielt Dr. Karl Hans Arnold, Mitglied des Klüh-Beirats, der dabei

die Begründung der Jury aufgriff: Gewürdigt wurde insbesondere das nachhaltige

und werteorientierte Unternehmertum von Klüh. Besonders hervorgehoben wurden

unter anderem der konsequente Fokus auf den Menschen, das Zusammenspiel aus

Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung sowie der gezielte Einsatz

digitaler und nachhaltiger Innovationen. Diese Verbindung aus technologischem

Fortschritt, Teamgeist und kontinuierlicher Weiterentwicklung mache Klüh zu

einem richtungsweisenden Akteur im Facility Management - und zu einem

Unternehmen, das den Markt für infrastrukturelle Dienstleistungen maßgeblich

mitgestaltet.







würdigt vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit und unsere

zukunftsweisende Strategie, mit der wir gemeinsam mit Kunden und Partnern

erfolgreich agieren", erklärte Frank Theobald , CEO der Klüh-Unternehmensgruppe

im Rahmen der Preisverleihung.



Mensch im Mittelpunkt - Innovation als Motor



Klüh steht als international tätiger Multiservice-Dienstleister für ein

werteorientiertes, nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Unternehmertum. Seit der

Gründung 1911 setzt das Familienunternehmen auf ein starkes Zusammenspiel aus

Kunden- und Mitarbeiterorientierung. Beides begreift Klüh nicht als Gegensatz,

sondern als zentrale Voraussetzung für langfristigen Erfolg.



Ein Beispiel für diese Haltung ist der Einsatz digitaler Tools wie EcoServ (http

s://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/presse-detail/klueh-cleaning-launch

t-digitales-reinigungskonzept-ecoserv) . Der smarte, modular aufgebaute

Cleaning-Service ermöglicht es, Reinigungsleistungen individuell und flexibel

auf die Auslastung einer Immobilie zuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einzusparen

und zugleich die Arbeit der Reinigungskräfte aufzuwerten.



Neben dieser Lösung entwickelt Klüh kontinuierlich weitere Best-Practice-Ansätze

für gebäudenahe Dienstleistungen - seit 2024 auch mit einer eigenen Dependance

auf dem EUREF-Campus Düsseldorf. Der Standort gilt als Zukunftsort für

Nachhaltigkeit, Energie und Mobilität und bietet ideale Bedingungen für

Austausch, Innovation und Präsentation. Hier zeigt Klüh einem breiten Publikum, Seite 1 von 2 Seite 2 ►





