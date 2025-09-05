    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Marketing Champion 2025 / Klüh erhält Auszeichnung für exzellente Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh wurde vom Marketing Club
    Düsseldorf zum "Marketing Champion" in der Kategorie "Mit Kunden & Partnern
    gemeinsam zum Erfolg" gekürt. In einer feierlichen Preisverleihung am 3.
    September 2025 auf dem EUREF-Campus Düsseldorf nahm Frank Theobald, CEO der
    Klüh-Unternehmensgruppe, die Auszeichnung aus den Händen von Dr. Stephan Langer,
    Vorstand des Marketing Club Düsseldorf, entgegen.

    Die Laudatio hielt Dr. Karl Hans Arnold, Mitglied des Klüh-Beirats, der dabei
    die Begründung der Jury aufgriff: Gewürdigt wurde insbesondere das nachhaltige
    und werteorientierte Unternehmertum von Klüh. Besonders hervorgehoben wurden
    unter anderem der konsequente Fokus auf den Menschen, das Zusammenspiel aus
    Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung sowie der gezielte Einsatz
    digitaler und nachhaltiger Innovationen. Diese Verbindung aus technologischem
    Fortschritt, Teamgeist und kontinuierlicher Weiterentwicklung mache Klüh zu
    einem richtungsweisenden Akteur im Facility Management - und zu einem
    Unternehmen, das den Markt für infrastrukturelle Dienstleistungen maßgeblich
    mitgestaltet.

    "Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur unsere Innovationskraft, sondern
    würdigt vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit und unsere
    zukunftsweisende Strategie, mit der wir gemeinsam mit Kunden und Partnern
    erfolgreich agieren", erklärte Frank Theobald , CEO der Klüh-Unternehmensgruppe
    im Rahmen der Preisverleihung.

    Mensch im Mittelpunkt - Innovation als Motor

    Klüh steht als international tätiger Multiservice-Dienstleister für ein
    werteorientiertes, nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Unternehmertum. Seit der
    Gründung 1911 setzt das Familienunternehmen auf ein starkes Zusammenspiel aus
    Kunden- und Mitarbeiterorientierung. Beides begreift Klüh nicht als Gegensatz,
    sondern als zentrale Voraussetzung für langfristigen Erfolg.

    Ein Beispiel für diese Haltung ist der Einsatz digitaler Tools wie EcoServ (http
    s://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/presse-detail/klueh-cleaning-launch
    t-digitales-reinigungskonzept-ecoserv) . Der smarte, modular aufgebaute
    Cleaning-Service ermöglicht es, Reinigungsleistungen individuell und flexibel
    auf die Auslastung einer Immobilie zuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einzusparen
    und zugleich die Arbeit der Reinigungskräfte aufzuwerten.

    Neben dieser Lösung entwickelt Klüh kontinuierlich weitere Best-Practice-Ansätze
    für gebäudenahe Dienstleistungen - seit 2024 auch mit einer eigenen Dependance
    auf dem EUREF-Campus Düsseldorf. Der Standort gilt als Zukunftsort für
    Nachhaltigkeit, Energie und Mobilität und bietet ideale Bedingungen für
    Austausch, Innovation und Präsentation. Hier zeigt Klüh einem breiten Publikum,
