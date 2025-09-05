Marketing Champion 2025 / Klüh erhält Auszeichnung für exzellente Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh wurde vom Marketing Club
Düsseldorf zum "Marketing Champion" in der Kategorie "Mit Kunden & Partnern
gemeinsam zum Erfolg" gekürt. In einer feierlichen Preisverleihung am 3.
September 2025 auf dem EUREF-Campus Düsseldorf nahm Frank Theobald, CEO der
Klüh-Unternehmensgruppe, die Auszeichnung aus den Händen von Dr. Stephan Langer,
Vorstand des Marketing Club Düsseldorf, entgegen.
Die Laudatio hielt Dr. Karl Hans Arnold, Mitglied des Klüh-Beirats, der dabei
die Begründung der Jury aufgriff: Gewürdigt wurde insbesondere das nachhaltige
und werteorientierte Unternehmertum von Klüh. Besonders hervorgehoben wurden
unter anderem der konsequente Fokus auf den Menschen, das Zusammenspiel aus
Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung sowie der gezielte Einsatz
digitaler und nachhaltiger Innovationen. Diese Verbindung aus technologischem
Fortschritt, Teamgeist und kontinuierlicher Weiterentwicklung mache Klüh zu
einem richtungsweisenden Akteur im Facility Management - und zu einem
Unternehmen, das den Markt für infrastrukturelle Dienstleistungen maßgeblich
mitgestaltet.
"Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur unsere Innovationskraft, sondern
würdigt vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit und unsere
zukunftsweisende Strategie, mit der wir gemeinsam mit Kunden und Partnern
erfolgreich agieren", erklärte Frank Theobald , CEO der Klüh-Unternehmensgruppe
im Rahmen der Preisverleihung.
Mensch im Mittelpunkt - Innovation als Motor
Klüh steht als international tätiger Multiservice-Dienstleister für ein
werteorientiertes, nachhaltiges und zukunftsgerichtetes Unternehmertum. Seit der
Gründung 1911 setzt das Familienunternehmen auf ein starkes Zusammenspiel aus
Kunden- und Mitarbeiterorientierung. Beides begreift Klüh nicht als Gegensatz,
sondern als zentrale Voraussetzung für langfristigen Erfolg.
Ein Beispiel für diese Haltung ist der Einsatz digitaler Tools wie EcoServ (http
s://www.klueh.de/aktuelles/presse-und-medien/presse-detail/klueh-cleaning-launch
t-digitales-reinigungskonzept-ecoserv) . Der smarte, modular aufgebaute
Cleaning-Service ermöglicht es, Reinigungsleistungen individuell und flexibel
auf die Auslastung einer Immobilie zuzuschneiden, Ressourcen und CO2 einzusparen
und zugleich die Arbeit der Reinigungskräfte aufzuwerten.
Neben dieser Lösung entwickelt Klüh kontinuierlich weitere Best-Practice-Ansätze
für gebäudenahe Dienstleistungen - seit 2024 auch mit einer eigenen Dependance
auf dem EUREF-Campus Düsseldorf. Der Standort gilt als Zukunftsort für
Nachhaltigkeit, Energie und Mobilität und bietet ideale Bedingungen für
Austausch, Innovation und Präsentation. Hier zeigt Klüh einem breiten Publikum,
