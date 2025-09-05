AKTIE IM FOKUS
Biontech legt kräftig zu - Positives Zwischenergebnis bei Krebs
- Biontech-Aktien steigen um 11% nach positiven Studien.
- Phase-III-Studie zeigt Fortschritte bei Brustkrebsmedikament.
- Medikament übertrifft Roche-Mittel Kadcyla in Wirksamkeit.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die in New York hauptnotierten Aktien des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech profitieren am Freitag von positiven Zwischenergebnissen mit einem möglichen Brustkrebsmedikament. Im vorbörslichen Geschäft zogen die Aktien um elf Prozent an. Sie hatten sich bereits am Vortag erholt, nachdem sie in dieser Woche unter 100 US-Dollar auf ihr niedrigstes Niveau seit Ende Mai gefallen waren. Mit 114,66 Dollar, die zuletzt vorbörslich gezahlt wurden, würden sie im offiziellen Handel wieder ihr Juli-Hoch anpeilen.
Biontech gab bekannt, dass in der Phase III einer zulassungsrelevanten Studie, die vom Partner Duality Biotherapeutics in China durchgeführt wird, in einer vorab definierten Zwischenanalyse ein Erfolg verbucht wurde. Ein primärer Endpunkt des progressionsfreien Überlebens sei erreicht worden, teilte das Unternehmen mit. Das Medikament zeigte demnach Vorteile gegenüber dem älteren Mittel Kadcyla von Roche . Bei Patientinnen, die das neue Medikament erhielten, sei die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung oder eines Todesfalls geringer gewesen, hieß es von Biontech.
Das Mainzer Unternehmen war während der Covid-19-Pandemie mit seinem Corona-Impfstoff bekannt geworden, der auf mRNA-Technologie basierte. Biontech steckt seit Jahren viel Geld in Krebstherapien./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 293,4 auf Lang & Schwarz (05. September 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +1,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,39 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 23,27 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +18,62 %/+55,75 % bedeutet.
