Novo Nordisk riskiert Milliarden-Wette

Auf Basis dieser Hinweise untersucht Novo nun Semaglutid in der Tablettenform bei mehr als 3.500 Patienten mit leichter Alzheimer-Erkrankung. Ergebnisse sollen im Herbst veröffentlicht und Anfang Dezember auf einer Fachkonferenz in San Diego vorgestellt werden. Gelingt der Nachweis, könnte Semaglutid eine neue Klasse von Alzheimer-Therapien eröffnen. UBS schätzt die Chance auf einen zusätzlichen Jahresumsatz von bis zu 15 Milliarden Dollar jedoch nur auf 1 zu 10. "Wir sind begeistert davon", sagt Lange. "Wir sehen darin aber auch ein sehr, sehr hohes Risiko."

Novo Nordisk setzt große Hoffnungen darauf, dass seine Blockbuster-Medikamente vom Typ GLP-1, bekannt durch Ozempic und Wegovy, auch bei Alzheimer wirksam sein könnten. Ausgangspunkt war eine Analyse dänischer Gesundheitsdaten, die zeigte, dass Diabetespatienten unter älteren GLP-1-Präparaten ein um etwa 20 Prozent geringeres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken. "Das ist an sich noch kein Beweis", zitiert Bloomberg Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo. "Aber es hat unsere Aufmerksamkeit erregt."

Bisherige Alzheimer-Medikamente wie die von Eisai und Eli Lilly können den Krankheitsverlauf nur um ein Drittel verlangsamen und bergen teils tödliche Nebenwirkungen. Semaglutid greift nicht das Amyloid direkt an, sondern könnte Entzündungen reduzieren und die Glukoseverarbeitung im Gehirn beeinflussen. "Wenn sie etwas zeigen, wird das erstaunlich sein", sagte Michal Schnaider Beeri von der Rutgers University. Howard Fillit von der Alzheimer’s Drug Discovery Foundation sprach sogar von "einem der ersten Anti-Aging-Medikamente", sollte der Ansatz funktionieren.

Die Studien sind allerdings herausfordernd: Statt gesunde Probanden präventiv zu testen, untersucht Novo Patienten, bei denen bereits Amyloid nachgewiesen wurde. Kritiker warnen, dass viele Betroffene dann schon zu weit fortgeschritten sind. Dennoch könnte selbst ein begrenzter Nutzen dazu führen, dass Semaglutid vorbeugend eingenommen wird.

Für Novo geht es auch wirtschaftlich um viel. Der Konzern kämpft mit dem Druck billigerer Nachahmer und stärkerer Konkurrenz durch Lilly. Die Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent gefallen. Dennoch könnte die Alzheimer-Forschung ein entscheidender Befreiungsschlag werden. "Mit zunehmendem Alter steuert jeder von uns auf eine Form von Demenz zu. Die Frage ist nur, wann es soweit ist", sagt Lenka Maletinska vom IOCB Prag, deren Wirkstoffe Novo lizenziert hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



