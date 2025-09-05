GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen für den Antikörper Amlitelimab nach dessen Studienergebnissen. Er sieht weiter Fragezeichen hinter der Forschungspipeline und der Kompensation wegfallender Dupixent-Umsätze./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 21:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 79,53EUR auf Tradegate (05. September 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

